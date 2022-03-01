〈俄烏衝突〉殼牌退出「薩哈林2號」油氣開發計畫 三井、三菱動向受矚目

俄烏局勢惡化，石油巨頭殼牌 (Shell) 宣布退出「薩哈林 2 號」(Sakhalin 2) 石油、液化天然氣開發計畫之後，對此參與該計畫的日本兩家大型綜合貿易商，三井物產和三菱商事於周二 (1 日) 表示，將和日本政府及夥伴共商對策。

三井物產表示，目前該公司正在詳細分析殼牌的聲明內容，將和日本政府及伙伴們進行檢討。

三菱商事也表示，在詳細分析殼牌的聲明內容後，將和日本政府及伙伴們進行檢討。

關於「薩哈林 2 號」石油、液化天然氣開發計畫，除了宣布退出的殼牌之外，其他出資企業還包括俄羅斯能源巨擘「俄羅斯天然氣工業公司」(Gazprom)，以及來自日本的綜合貿易商，三井物產和三菱商事。

出資比率方面，俄羅斯天然氣工業公司約 50%，殼牌約 27.5%，三井物產 12.5%，三菱商事 10%。

此外，殼牌也計劃退出「北溪天然氣 2 號管線」(Nord Stream 2) 融資，該管線連接俄羅斯和德國，而德國已在上周中止北溪天然氣 2 號管線的審核程序。

依照三菱商事說法，薩哈林 2 號的液化天然氣 (LNG) 年度生產能力達 960 萬公噸，其中 6 成供應給日本，這使未來三井物產和三菱商事的決定備受關注。