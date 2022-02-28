〈俄烏衝突〉新制裁更加孤立俄羅斯 金屬及穀物商品大漲

鋁、小麥和黃金等大宗商品本周上漲，因交易員努力應對令人擔憂的地緣政治環境，以及烏克蘭戰爭引發的一系列供應風險。

鋁價飆升至歷史新高，鎳價上漲，小麥接近 13 年多以來的最高水平。

美國和歐盟同意懲罰俄羅斯中央銀行，並將其他國營銀行排除在 SWIFT 資訊交換系統之外。更嚴厲的限制增加了大宗商品的嚴重不確定性，俄羅斯入侵其鄰國烏克蘭讓大宗商品陷入困境。

高盛集團指出，「除非和平談判取得突破，否則將導致大宗商品價格大幅上漲，需求破壞成為目前唯一重要的可用平衡機制。」

雖然金屬和農產品不是西方國家的直接目標，但由於投資人押注最新的制裁措施可能會抑制對供應商的付款，並促使銀行進一步削減購買俄羅斯商品的融資，價格正在飆升。

俄羅斯和烏克蘭合占全球小麥出口的四分之一和玉米銷售的五分之一。俄羅斯更是鋁、鎳、鈀、石油和天然氣等大宗商品的主要供應國。

在穀物市場，烏克蘭港口關閉，貿易商表示正拒接俄羅斯穀物。《彭博》報導，某些出口商目前無法接受合約，因為不知道隨著情況的發展，他們是否能夠履行合同。

美東時間周一 (28 日) 早上 10 點，芝加哥小麥期貨飆升 5.3%，而玉米上漲 4.06%，大豆上漲 2.83%。