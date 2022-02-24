特斯拉擬擴大上海廠零組件生產 以滿足出口需求

據報導，美國電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 向上海市政府提交的一份文件顯示，該公司計劃擴大上海超級工廠的零組件產能，以滿足不斷增長的出口需求。

文件中顯示，特斯拉計畫增加生產車間、工人數量並延長設備稼動率，以提高工廠的零組件產能，不過該文件中並未提供確切的具體數據。

特斯拉上海超級工廠目前的年化產能為 45 萬輛，主要生產 Model 3 和 Model Y 電動車。

去年上海工廠交車數量超過 48 萬輛，營收達 31.13 億美元，較 2020 大增 78.5%，工廠已達成超過 90% 的零組件為本地製造的目標；另外數據也顯示，2021 年特斯拉中國製電動車在海外銷售超過 16 萬輛。

去年 11 月，有報導指出，特斯拉計劃投資人民幣 12 億元擴充上海超級工廠產能，當中環保項目投資人民幣 8500 萬元，比重 7.08%，預計明年 4 月完工。根據特斯拉的估算，擴充產線完成後將增加 4000 名員工，整廠員工數量可達 19000 人。

特斯拉上海超級工廠從 2019 年底開始交付首批中國製電動車，除了中國以外，該廠也為德國、日本等海外市場生產 Model 3 和 Model Y。

根據中國汽車協會 (CPCA) 的數據顯示，特斯拉 (TSLA-US)12 月共售出 70,847 輛中國製汽車，年增 197.6%，再刷新 2019 年開始在上海生產以來的單月銷量紀錄。隨後特斯拉在今年 1 月份售出 59845 輛中國製電動車。

另外，據市場研究公司 Canalys 日前的數據顯示，2021 年全球電動車 (EV) 的銷售量達到 650 萬輛，年增 109%。其中，特斯拉 (TSLA-US) 以 14% 的市占率位列第一。