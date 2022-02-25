特斯拉傳計劃在上海建新廠 力拚中國產能倍增

美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 可能已決定下一座工廠的地點，知情人士透露，特斯拉計劃在上海興建新工廠，最快下月動工，力拚在中國的產能提高一倍以上，以因應不斷成長的需求。

路透報導，消息人士表示，若新廠全面運轉，特斯拉上海廠區的全年產能最高將達到 200 萬輛。新廠將坐落在浦東新區臨港現有生產基地附近。

如果特斯拉繼續擴產，在這個全球最大車市的電動車產能，將與中國品牌一較高下。

特斯拉對下一座大型電動車工廠的計畫保密到家，執行長馬斯克曾在上季法說會上表示，今年正在尋找新的地點，並可望在年底前發布公告。不過，考量上海超級工廠的用處，若特斯拉決定在大陸再蓋一座工廠，一點都不足為奇。

過去一年裡，上海超級工廠一直是特斯拉手中的王牌。自閃電般快速建廠以來，該工廠已生產高品質 Model 3 和 Model Y。中國乘用車市場信息聯席會的數據顯示，去年上海工廠占特斯拉全球交車量的比率約達到 50%。特斯拉本月也說，去年大陸地區的營收激增逾一倍，擴大至 138 億美元。

上海市企事業單位環境信息公開平台的資料則顯示，為滿足日益增長的出口需求，特斯拉向上海市政府提交一份文件，計劃擴大上海工廠的零組件產能。