〈美股盤後〉Meta逢低買盤進駐 那指收紅逾2%

由於美國疫情似乎有所改善，更多州正放鬆口罩命令，長天期美債殖利率下滑，科技股領軍大漲，Meta 觸底反彈，美股四大指數週三 (9 日) 集體收高，道瓊收漲逾 300 點，那指收紅逾 2%。

政經消息，繼非農就業數據後，白宮再度為即將到來經濟數據「打預防針」，白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 警告：「美國 1 月消費者物價指數 (CPI) 若超過 7% 不會令人驚訝，我們關注的是近期趨勢，即通膨率增幅逐月下降。」

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週三表示，美國通膨可能正接近觸頂下滑，但他仍傾向於今年升息 4 次。克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 更激進稱，聯準會準備升息，在每次會議上都會評估經濟情勢和風險，她還支持大幅縮表，包括直接出售房貸擔保證券 (MBS)。

美國眾議院週二以 272 票對 162 票表決通過臨時支出法案，避免 2 月 18 日聯邦政府關門危機，目前法案已送至參議院。

地緣政治方面，美、日、印、澳的「四方安全對話」(Quad) 外長級會議 11 日將在澳洲墨爾本舉行，預期會議將聚焦抗中和俄烏危機。

截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已飆破 4.02 億例，死亡數突破 577 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 102 億劑疫苗。

週三 (9 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 305.28 點，或 0.86%，收 35,768.06 點。

那斯達克指數上漲 295.92 點，或 2.08%，收 14,490.37 點。

標普 500 指數上漲 65.64 點，或 1.45%，收 4,587.18 點。

費城半導體指數上漲 118.59 點，或 3.35%，收 3,653.72 點。

標普 11 大板塊全數揚升，通訊服務、房地產與資訊科技板塊領漲

焦點個股

科技五大天王僅亞馬遜收黑。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.83%；Meta(原臉書）(FB-US) 大漲 5.37%；Alphabet(GOOGL-US) 漲 1.57%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.14%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.18%。

道瓊成分股多收紅。迪士尼 (DIS-US) 上漲 3.33%；Salesforce (CRM-US) 上漲 2.12%；Nike (NKE-US) 上漲 1.90%；思科 (CSCO-US) 上漲 1.72%；安進 (AMGN-US) 下跌 1.58%。

費半成分股以 NVIDIA 表現最佳。NVIDIA (NVDA-US) 大漲 6.36% AMD (AMD-US) 上漲 3.60%；英特爾 (INTC-US) 上漲 2.25%；應用材料 (AMAT-US) 漲 3.93%；美光 (MU-US) 上漲 4.76%；高通 (QCOM-US) 上漲 3.00%。

台股 ADR 全數收紅。台積電 ADR(TSM-US) 上漲 1.46%；日月光 ADR(ASX-US) 上漲 3.46%；聯電 ADR(UMC-US) 上漲 2.30%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.54%。

企業新聞

Meta (FB-US) 週三股價從 20 個月低點反彈 5.37% 至每股 232.00 美元，結束連續四個交易跌勢。Meta 近期因財報不利與歐洲數據爭議，市值已蒸發超過三分之一，不過隨著 Meta 相對強弱指數 RSI 週二落在 21.52，創 2012 年 8 月 2 日以來最低，通常 RSI 指數低於 30 則呈現超賣，Meta 週三吸引投資人逢低買進。

英特爾 (INTC-US) 上漲 2.25% 至每股 49.91 美元。英特爾預測晶片供應緊張至少維持到 2023 年末，2025 年到 2030 年供應形勢才會緩解。

微軟 (MSFT-US) 上漲 2.18% 至每股 311.21 美元。微軟週三宣布一系列其應用程式商店新規則，確保為各種規模的創作者和客戶提供最佳體驗，此舉試圖安撫反壟斷監管機構放行動視暴雪收購案。

華爾街分析

聯準會預計將在 3 月利率會議上啟動升息，一些華爾街分析師預計，2022 年可能會有 6 到 7 次升息。

iShares Investment Strategy 美洲部主管 Gargi Chaudhuri 認為，在聯準會過去 6 個升息週期中，價值股在開始升息前 3 個月報酬率只有 0.3%，但在升息後的 12 個月中報酬率超過 8%，建議投資人關注金融、能源和優質科技股。

2V Research 創始人 Dennis DeBusschere 指出，經濟數據改善將支持風險資產，除非聯準會需要下調金融前景，在貨幣政策進一步緊縮之前，他傾向於投資週期股，而非防禦性類股，特別是在 Omicrom 帶來經濟逆風漸退且企業需求成長的情況下。

(數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主)