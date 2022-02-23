收購Five9失敗後 Zoom推出新的客服中心產品

視訊會議軟體 Zoom 周三（23 日）推出一款支援企業客服的新升級產品「Zoom Contact Center」，為其在新冠疫情期間擴大視訊會議平台的最新舉措。

Zoom Contact Center 將推動 Zoom 順利進入競爭激烈的客服軟體市場，協助企業與其客戶建立良好的溝通管道，甚至最後將提供客製化服務。

Zoom 產品長（CPO）Oded Gal 表示，Zoom Contact Center 最大的價值在於其能與公司其他服務同步運作，未來將能擴大公司提供的服務，吸引更多企業用戶合作。他說，新產品不只是單純的行銷或客服服務，如果將遠端醫療納入，那就是另一種類型的客服中心。

值得注意的是，Zoom 表示將繼續維持與 Genesys Cloud Services 等雲端客服中心軟體供應商現有的合作關係。整體而言，Zoom 的新產品將推動該公司朝一站式客服中心的目標邁進。

先前 Zoom 斥資 14 億美元欲收購競爭對手雲端客服中心軟體供應商 Five9，除為擴大在企業客戶中的影響力外，也企圖進軍雲端客服市場，然而最後以失敗告終。

儘管 Zoom 一直強調其產品多樣化的組合，但始終難以讓華爾街信服，該公司在疫情初期獲得強勁的成長態勢，主要是因當時公司將原本的辦公模式轉為居家辦公，然而在疫情趨緩之際，該公司的優勢也逐漸削弱。

Zoom 在 2020 年 10 月股價達到 568.34 美元的高點後開始一路下滑，截稿前，Zoom(ZM-US) 股價下跌 2.46%，每股暫報 123.53 美元。