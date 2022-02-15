Meta又挨告！德州起訴臉書臉部辨識系統違反隱私規定

德州總檢察長辦公室周一 (14 日) 起訴 Meta (FB-US) 旗下社交平台臉書，指控臉書使用的臉部識別技術違反國家隱私保護規定，未經用戶同意收集數百萬德州居民的生物特徵數據。

根據訴狀，「臉書不當行為的範圍令人震驚。臉書在未經同意的情況下，反覆擷取德州人的生物特徵，這不是數百、數千或數百萬次，而是數十億次。」

該訴訟指控臉書未經同意，從用戶上傳的照片和影片中擷取生物特徵訊息並披露給他人，且未能在合理時間內銷毀。

總檢察長 Ken Paxton 以聲明稿中表示：「這是大型科技公司欺騙性商業行為的再一個例子，這必須停止，我將持續為德州人的隱私和安全而戰。」

《華爾街日報》援引一位知情人士消息報導，德州訴訟聲明要求 Meta 數千億美元的民事賠償。

針對該訴訟，Meta 發言人表示：「這些說法毫無根據，我們將積極為自己辯護。」

Meta 去年 11 月在一篇部落格文章中表示，將關閉臉部辨識系統，並刪除超過 10 億人的資訊，因為對該技術使用上有疑慮，也不確定使用該技術的相關規定。

該公司 2020 年也已同意支付 6.5 億美元，以取得伊利諾州類似訴訟的和解。根據該訴訟，約有 2050 萬名德州人擁有臉書帳號。