反駁波音！空巴計劃2026年A380寬體客機測試氫燃料引擎

歐洲飛機巨頭空中巴士計劃 2026 年前，在改良後的 A380 上測試氫動力引擎，以期將低排放燃料帶入商業航空旅行。

空巴周二 (22 日) 表示，正與引擎製造商 r CFM International 合作測試飛機，包括使用中的引擎改良版，該引擎將須處理氫氣燃燒產生的更高溫度，將在 2026 年開始測試。

飛機製造商與航空公司正爭先恐後削減碳排放量，而這些碳排放量佔全球總量的 2% 以上。空巴一直積極推進氫氣動力，正在研發一款由氫氣驅動的客機，預定 2035 年投入使用。

競爭對手波音 (BA-US) 則專注於更永續的航空燃料，此燃料目前佔航空燃料供應不到 1% ，且比傳統航空燃料更昂貴。波音執行長 Dave Calhoun 在去年 6 月的投資者會議上表示，「2050 年之前，氫動力飛機不可能到達我們所指的飛機規模，只能載送一些非常小的包裹。」

航空諮詢公司 Aerodynamic Advisory 主管 Richard Aboulafia 表示，使用氫燃料的一大挑戰是需要額外的儲存設備，這會增加飛機的重量，從而減少飛機可以運載的人數或貨物數量。

他說：「工程師和經濟學家不要彼此溝通的話，氫氣動力就會推進了。」

空巴表示，選擇全球體型最大的 A380 飛機就是因為其空間寬大，可存放液態氫罐和其他設備。