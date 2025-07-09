鉅亨網編譯段智恆 2025-07-09 02:30

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根據《CNBC》周二 (8 日) 報導，美國飛機製造商波音 (BA-US)6 月交付 60 架飛機，創下自 2023 年 12 月以來最高月交機紀錄，主因是該公司致力於提升主力機型 737 Max 的產能，試圖從一連串安全與製造危機中復甦。

波音挺過危機？六月交機量創一年半新高(圖：REUTERS/TPG)

波音在今年第二季共交付 150 架飛機，是自 2018 年以來同期最佳表現，當時也是該公司最後一次全年實現獲利。這波交機成長，凸顯波音在歷經 737 Max 危機、零件事故與生產放緩後，正努力穩定生產節奏，重建市場信心。

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其中，6 月交付的 60 架飛機中，有 42 架為 737 Max，交付對象包含西南航空 (LUV-US)、阿拉斯加航空 (ALK-US) 與聯合航空 (UAL-US) 等主要客戶。

現任執行長歐特柏格 (Kelly Ortberg) 自 2023 年 8 月上任以來，積極推動改善生產線品質與效率。他今年 5 月曾在 Bernstein 投資者會議上表示，波音有信心將 737 Max 的月產量從當前的 38 架提高至 42 架，但仍需獲得美國聯邦航空總署 (FAA) 批准才能正式擴產。

今年 1 月，一架 737 Max 9 在飛行途中艙門塞板脫落，導致 FAA 對波音實施額外監管限制，並要求產能擴張前必須符合更嚴格的標準。儘管如此，波音仍在春季期間維持穩定產出，有望逐步擴大交付規模。

除了交機表現，波音 6 月共獲得 116 架飛機的毛訂單，經扣除取消與調整後，淨訂單為 70 架。截至 6 月底，波音在手訂單總數達 5,953 架，顯示航空公司對其產品仍具高度需求。