不限於汽車！通用將擴大氫燃料業務至資料中心多領域

美國汽車大廠通用汽車 (GM-US) 周三 (19 日) 宣布計劃擴大氫燃料業務，氫燃料發電機將不僅限於車輛，還將滿足資料中心、建築業、音樂節和國防軍隊等領域的發電需求。

通用汽車高層表示，擴大氫燃料電池應用範圍將能使通用充分利用現有資源，並擴大氫燃料投資，持續精進這項技術。氫燃料業務資深經理 Charlie Freese 表示，那些沒有永久發電設備的地方都存在潛在綠能發電需求。

通用拒絕透露新業務的預估收入，僅表示氫燃料發電機的推出日期和價格將在晚些時候公佈。

通用高層表示，該公司將與 Renewable Innovations 合作打造氫燃料發電機，電池系統則與日系車廠本田密西根州的合資企業組裝，擬於明年開始生產。

通用的氫燃料業務正持續擴大版圖，已陸續與卡車製造商 Navistar、機車開發商 Wabtec (WAB-US) 和航太設備製造商 Liebherr Aerospace 合作，未來將推出更多氫燃料應用產品。

Freese 表示，通用汽車的目標是增加氫燃料的應用，並期望成本逐步下降，目標與基礎設施供應商合作，安裝更多的氫氣生產系統，以減少昂貴的氫燃料運輸。

全球企業和政府都在尋求促進氫的應用，以替代發電廠、車輛和其他地方燃燒的化石燃料，因為氫的燃燒不會產生溫室氣體，氫燃料電池能產生無碳電力。目前多數氫氣由天然氣產生的，被稱之為「灰氫」，但也可透過再生能源的電解從水中產生「綠氫」，不過綠氫成本是灰氫的 4 倍。