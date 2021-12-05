加州啟動氫燃料補給站建置計畫 中興電佈局有成啖商機

美國加州能源委員會 (CEC) 批准為期 3 年的 14 億美元電動車充電、氫氣補給計畫，為該州目標 2035 年逐步停售燃油汽車鋪路；中興電 (1513-TW) 佈局氫能領域有成，燃料電池已通過美國 T-Mobile 等全球 8 家電信業者認證，為通訊基地台備載電源主要供應商，隨著加州政府擴大推動氫燃料補給站建置，中興電可望大啖當地氫能商機。

美國加州能源委員會該計畫著眼建設零碳排放車基礎設施，近 8 成資金將用於建置充電站或氫燃料補給站；近來氫燃料已成為再生能源新興領域，尤其歐洲面臨天然氣庫存低、價格飆漲困境，市場呼籲能源多元化聲浪高漲，歐洲政府也計畫祭出鉅額補貼，擴大氫能源產量。

中興電 2008 年起便布局氫能領域，持續砸錢研發與併購，目前氫能產業平台三大產品線已發展成熟，包括燃料電池、除碳機與智慧微電網，公司 2014 年、2016 年分別併購擁有超過 20 年開發燃料電池經驗的美國 H2PT、加拿大巴拉德 (balllard) 定置型燃料電池部門，擁有相關專利技術。

目前全球前十大電信業者中，中興電燃料電池已通過 8 家電信業者認證，包括美國 T-Mobile、日本 NTT Docomo、南非 Vodacom 及中國移動等，成為其通訊基地台備載電源主要供應商。

隨著氫能時代來臨，中興電十年鑄一劍的長遠佈局效益開始顯現，目前已是燃料電池在電力系統應用的龍頭，也是全球唯一同時具備燃料電池、智慧型微電網技術的廠商。

