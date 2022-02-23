〈貴金屬盤後〉俄烏緊張加劇 金價再度收在1900美元以上 去年6月來最高

鉅亨網編譯余曉惠 2022年2月23號5點42分

黃金期貨周二 (22 日) 收在去年 6 月以來最高點，主因俄羅斯總統普丁承認烏東兩個獨立共和國、計劃派遣維和部隊進入，升高烏克蘭遭全面併吞的威脅。

4 月交割的黃金期貨價格上漲 7.60 美元或 0.4%，收每盎司 1907.04 美元，是黃金交易最活絡期貨去年 6 月至今最高收盤價，盤中最高漲至 1918.30 美元。期貨價上周共漲 3.1%，是去年 5 月以來最大單周漲幅。

Gold Nesletter 編輯 Brien Lundin 說：「在俄羅斯的舉動下，坦白說，金價表現讓人有些失望，有待尋找理由。」

Lundin 表示，金價很容易被期貨交易員推高，他們為了達到目標可以創造「黃金期貨」(paper gold，紙黃金」而不受實體市場限制，因此除了用交易員利用事件交易之外，難以找到解釋行情的理由。

「但另一方面，黃金市場可能已把普丁的行動視為近期價格上漲的既成事實，金價若要繼續上漲，端視情勢是否加劇，但這不太可能發生。」

普丁周一簽署法令，承認烏克蘭分離份子控制東部兩地區頓內茨克 (Donetsk) 與盧甘斯克 (Luhansk) 為兩個獨立共和國，並下令俄軍在烏東地區執行所謂的「維和任務」。

俄羅斯入侵烏克蘭的威脅，已使莫斯科當局和西方國家之間的緊張升高，而被視為地緣政治避險去處的貴金屬近期價格持續上漲。金價在上周四也收在每盎司 1900 美元以上，創約八個月高點，但上周五在三天連假到來之前下滑。

普丁最新舉動引發國際社會撻伐。德國已經宣布停止驗收把天然氣從俄國直接輸送到歐洲的北溪 2 號天然氣管，美國總統拜登宣布制裁俄羅斯銀行和主權債券，歐盟官員譴責普丁公然違反國際法律。

Wolfpack Capital 投資長 Jeff Wright 說，黃金正在等待烏克蘭局勢最新發展，「目前有太多未知數。」

他預測，如果烏克蘭局勢急速升高，金價很快會漲至每盎司 1950 美元，此外，假如有北約 (NATO) 成員國如愛沙尼亞、立陶宛、拉脫維亞遭遇實質攻擊，金價甚至可能上攻 2000 美元。

但假如危機迅速化解、俄羅斯撤軍，金價可能迅速降溫跌向 1800 美元，但 Wright 認為，後面這個情況看起來較不可能發生。

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