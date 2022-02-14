俄烏緊張對商品市場打擊全面 全球供應鏈也遭受威脅

隨著俄羅斯與烏克蘭緊張局勢的提升，全球金融市場均受到波及，在美國警告下周俄羅斯可能入侵之下，各類避險資產正在快速走揚。不過，此一局勢可能帶來最直接衝擊的，預計將是大宗商品市場，因為俄烏均是大宗商品的主要資源國。

烏克蘭是全球穀物 (玉米、小麥) 與有色金屬 (鋁、鎳、鈀金、鉑金) 的出口國，而俄羅斯不但礦產豐厚，在石油和天然氣供應上，角色更是舉足輕重，並讓美國為主的西方大國，繃緊神經看待俄羅斯的軍隊行動，儘管普丁一再強調他沒有發動進攻的計畫。

以下是值得關注的主要市場：

天然氣

儘管天然氣價格已從 12 月的峰值回落，但若俄烏爆發戰爭，可能會使歐洲的能源緊縮時間更長、更嚴重。其中最受關注的是 Nord Stream 2 管道，儘管它尚未開始營運，但如同高盛分析師所說，任何升級都可能引發制裁，讓這一提供歐洲的管道無限期停止，讓價格再創新高。

過去幾個月來，俄羅斯流入歐洲的天然氣流量一直下降，增加歐洲庫存異常低迷的壓力。俄羅斯占歐洲天然氣進口量的 50% 左右，還有幾條管道經過烏克蘭。

石油

戰爭對油價的衝擊是顯而易見的，隨著緊張升級，油價已經率先反映，並站上 7 年新高。

2021 年俄羅斯的原油供應占歐洲原油進口總量中的 29%，若俄羅斯的原油出口因地緣政治事件受到影響，供給預期無法兌現，對俄原油依賴度較高的部分歐洲國家預計首當其衝，但全球市場都將受到衝擊。

金屬

做為全球面積最大的國家，俄羅斯擁有世界 37％的礦產資源，黑色及有色金屬占 13%。根據 2020 年數據，俄羅斯鈀金、鎳、銅、鋁產量分別占全球產量份額約 40%、10%、7%、6%。一旦各國針對俄羅斯採取行動，各類金屬價格都可能大幅上揚。

美國在 2018 年曾針對俄鋁實施制裁，這不僅造成鋁價飆升，還可能會對製造業供應鏈造成嚴重破壞。

小麥等農產品

俄烏衝突將無可避免造成糧價飆升，特別是小麥。俄羅斯是世界上最大的小麥出口國，占全球產量的 10% 和國際出口的 20%。

與此同時，烏克蘭是第五大出口國，占有 10% 的份額。烏克蘭的玉米出口份額也超過 10%，並掌握主要的葵花籽油和大麥生產。

自去年底，緊張局勢就已擾動市場，小麥期貨在 1 月底攀升至 8.30 美元的區間，接近 11 月突破 8.60 美元的九年高點。

半導體原料

需要特別提出的，還有半導體原料。俄羅斯生產氖和鈀，它們是晶片製造中使用的重要元素。據材料諮詢公司 Techcet 稱，工廠使用來自烏克蘭的氖作為光刻中的雷射氣體，使用來自俄羅斯的鈀進行晶片封裝以及一些傳感器和記憶裝置。

據報導，白宮國家安全委員會的工作人員一直在與晶片企業聯繫，並敦促他們尋找替代材料來源，晶片設備行業協會最近還向成員詢問了他們對來自相關地區原材料的接觸情況。

美歐俄關聯企業

數千個美國和歐洲公司，與俄羅斯和烏克蘭的供應商開展業務，Interos 平台上的全球關係數據分析，提供了一些發現：