一文讀懂：普丁承認烏東兩地區獨立 對俄烏局勢意味著什麽？

俄羅斯總統普丁周一（21 日）承認烏克蘭東部兩個分離地區獨立，並下令俄軍在該地區展開「維和行動」，而北約國家可能因此對俄國祭出更多制裁。

隨著俄烏局勢急轉直下，這一新年伊始全球地緣政治危機的「暴風眼」，很可能將就此步入更為劍拔弩張的新階段。

那麽，俄國承認烏東分裂地區獨立，對當前俄烏緊張局勢意味著什麽呢？以下是烏克蘭危機的相關 Q&A。

俄方承認的烏東分裂地區包含哪些地方？

普丁承認的「頓涅茨克人民共和國」（Donetsk）和「盧甘斯克人民共和國」（ Luhansk），在 2014 年起宣布從烏克蘭獨立，但始終未獲國際社會承認，如今俄國是全球第一個承認這兩個共和國的國家。

頓涅茨克州和盧甘斯克州相互毗鄰，兩州合起來常被稱為頓巴斯地區（Donbas），面積接近 6 萬平方公里。

在上世紀 1990 年代蘇聯解體後，頓巴斯被納入烏克蘭，但當地俄羅斯族裔的人口比重遠超過烏克蘭族裔，與俄國有著歷史、語言、文化、民族及經濟的深厚紐帶。

俄國承認烏東分裂地區獨立後將做什麽？

俄國首次表態不再承認頓巴斯地區是烏克蘭的一部分，這將為俄國公開派遣軍隊進入烏東這兩個地區鋪路，理由是俄國有義務為盟友進行干預，以保護這些地區免受烏克蘭政府軍傷害。

「明斯克協議」怎麽辦？

俄國承認烏東這兩個地區獨立，很可能預示 2014 年 4 月各方達成的「明斯克協議」名存實亡。此前各方都曾認為該協議是達成解決方案的最佳機會。

「明斯克協議」的核心，是烏東親俄勢力與烏克蘭政府軍停火，且烏克蘭啟動修憲改革，給予兩州特殊地位，以確保俄羅斯族權益。

西方國家如何因應？

美國總統拜登簽署一項行政命令，「禁止美國人在所謂的頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國進行新的投資、貿易及融資活動。」

聯合國安理會也在美東時間周一晚間 9 時（台北時間周二上午 10 時）舉行緊急會議。美國駐聯合國大使表示，普丁將「明斯克協議」撕成碎片，美國政府周二將採取進一步行動。