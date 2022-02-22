〈俄烏衝突〉石油與黃金引領大宗商品攀高 鋁價升至13年高點

在俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 宣布承認烏克蘭東部的兩個分離共和國，並計畫派出「維和部隊」之後，引發全球市場動盪，石油和黃金周二 (22 日) 引領大宗商品價格上漲。

美國 WTI 原油期貨較上周五結算價上漲 2.79 美元，或 3.06%，至每桶 93.86 美元。美國周一因假期休市。

布蘭特原油期貨上漲 1.36 美元，或 1.43%，至每桶 96.75 美元，先前其價格在周一上漲 2%，周二觸及 97.66 美元，為 2014 年 9 月以來最高。

現貨黃金上漲 0.1% 至每盎司 1908.70 美元，此前曾觸及 6 月 1 日以來盤中高點 1914.25 美元。

鋁價飆升至逾 13 年以來盤中最高，報每噸 3328 美元，漲 1.48%，因烏克蘭緊張局勢增加了供應風險，市場已經在努力應對生產壓力和不斷增長的需求。

日益加劇的僵局，以及美國和歐洲的反應，有可能擾亂原物料市場。俄羅斯是石油、天然氣、鋁和小麥的主要生產國，烏克蘭也種植小麥。由於對可能的制裁感到緊張，俄羅斯鋁業公司 在港股下跌超過 20%。

據拜登政府官員稱，白宮計畫周二宣布新的制裁措施，以回應俄羅斯對烏克蘭的行動。出於安全原因，美國正在將所有國務院人員及其大使館從烏克蘭轉移到波蘭。

Commonwealth Bank 分析師 Vivek Dhar 表示，如果俄羅斯進一步入侵烏克蘭，美國和歐洲政府不太可能對俄羅斯實施石油或天然氣制裁，因為這會給他們自己帶來痛苦。

DailyFX 策略師 Margaret Yang 表示，黃金在地緣政治動盪時期受益於其避險作用，將持續上漲，因為風險超過了對聯準會收緊政策的擔憂。與此同時，加密貨幣暴跌，削弱了它們可以發揮類似作用的論點。