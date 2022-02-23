〈俄烏衝突〉資金轉進黃金避險 外資估金價上看2000美元

俄烏緊張情勢升溫，星展集團認為，一旦俄羅斯入侵烏克蘭，將使資金轉進黃金等安全資產避險，屆時黃金價格每盎司能一舉升破 2000 美元目標價，但要留意的是，這次有相對強勢美元因素，恐限縮金價漲幅。

俄羅斯在烏克蘭邊境大規模集結軍隊，讓俄烏緊張情勢升溫，市場對俄羅斯全面入侵的擔憂加劇，而根據普丁簽署的法令，已向烏東分裂區派遣「維和」部隊，俄羅斯軍隊似乎將無限期地駐留在當地

星展集團指出，俄烏緊張情勢讓投機者積極建立地緣政治風險的避險部位，其中黃金是長期被認為是市場波動時的最佳避險資產，回顧 2014 年，俄羅斯與烏克蘭危機期間，黃金短短一個月內就上漲 100 美元，但這次的俄烏摩擦，因為有相對強勢的美元，加上歐元較弱，這些都將限制金價的上揚幅度。

星展集團表示，貴金屬對那些面臨美國制裁威脅的國家是個有效的地緣政治避險工具，事實上自 2014 年以來，俄羅斯的外匯儲備中，黃金部位已超過美國公債，顯示貴金屬作為外匯儲備貨幣多樣化工具的興起。

FXTM 富拓也認為，在通膨、地緣政治風險等因素驅動下，提供黃價格上攻支撐力道，在突破每盎司 1877 美元後，進一步突破 1900 美元關口後將攀抵制 1917 美元和 1960 美元關口。

FXTM 富拓分析，如果俄烏局勢進一步升級，金價不排除在短期內突破 2000 美元關口，下方支撐在 1870 美元到 1880 美元關卡。