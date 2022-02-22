瑞銀：金價僅是「短暫」走強 年底預估回跌至1600美元

俄烏衝突在近期升溫，投資人尋求避險資產，促使黃金價格受到提振。不過，瑞銀集團 (UBS) 專家 Joni Teves 預測，近期金價的強勢將是「短暫的」，隨著地緣政治風險退散，年底金價將跌至 1600 美元。

俄羅斯總統普丁承認烏克蘭兩個分離共和國是獨立實體後，還命令國防部向分裂地區派遣所謂的「維和部隊」，此使投資人湧向作為避險資產的黃金，金價近期突破了 1900 美元。

不過，Teves 表示，他預計黃金市場將重新關注宏觀驅動因素，像是實際利率、美聯準會 (Fed) 政策以及增長前景。事實上，瑞銀預計 2022 年底黃金價格將跌至每盎司 1600 美元。

Teves 表示：「實際利率上升且美聯準會 (Fed) 收緊政策的環境，確實為黃金帶來了負面背景。我們認為這種漲勢最終應該會是短暫的。」

市場普遍預計聯準會將在 3 月會議上升息以緩解通膨壓力，Teves 認為這將會給黃金帶來壓力，對利率上升的預期將會推高美國公債等資產的殖利率，從而降低黃金等資產對投資人的吸引力。

ActivTrades 高級市場分析師 Ricardo Evangelista 在一份報告中表示，市場正透過尋求避險資產來應對地緣政治擔憂情緒，這種動力支撐了黃金。

不過，在 Fed 更積極升息的背景下，美元持續上漲，由於美元與黃金兩種資產之間的反向相關性，仍將限制金價的漲幅。