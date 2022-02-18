〈美股盤後〉烏俄戰雲再起 四大指數全下殺 Nvidia血崩逾7%

烏俄戰雲再起，華爾街週四 (17 日) 避險情緒濃烈，金價飆升，10 年期美債殖利率摜破 2%，恐慌指數 VIX 飆漲逾 15%，四大指數全部下殺，科技股成重災區，道瓊收黑逾 600 點，那指與標普跌逾 2%，Nvidia 血崩逾 7%，費半重挫 3.74%。

政經消息方面，美國總統拜登週四表示，即使俄羅斯聲稱正在撤軍，他認為俄羅斯入侵烏克蘭的風險非常高，可能會在「未來幾天內」發生。稍早俄媒報導，烏克蘭軍隊在烏東親俄「盧甘斯克人民共和國」 (Luhansk People"s Republic) 地區開火，然而，烏克蘭軍方嚴詞否認，反控是親俄叛軍先砲擊烏軍。

隨著外交衝突升溫，美國駐莫斯科副館長戈爾曼 (Bart Gorman) 週四遭到俄羅斯驅逐出境。俄國重申無計劃入侵烏克蘭，拜登言論製造緊張，驅逐戈爾曼屬報復美方的行動，

同時，市場持續關注聯準會 (Fed) 消息，聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週四重申鷹派言論，支持 7 月 1 日之前升息 4 碼，呼籲聯準會立即採取行動，嚴防通膨失控。

截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球新冠確診數已飆破 4.19 億例，死亡數突破 585 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 105 億劑疫苗。

週四 (17 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 622.24 點，或 1.78%，收 34,312.03 點。

那斯達克指數下跌 407.38 點，或 2.88%，收 13,716.72 點。

標普 500 指數下跌 94.75 點，或 2.12%，收 4,380.26 點。

費城半導體指數下跌 133.09 點，或 3.74%，收 3,422.60 點。

標普 11 大板塊僅有 2 大板塊收紅，包括必需消費品 (+0.91%) 和公用事業 (+0.06%) 板塊，資訊科技 (-3.06%)、通訊服務 (-2.96%) 與非必需消費品 (-2.57%) 領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王一片黯黑。蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.13%；Meta(原臉書）(FB-US) 下跌 4.08%；Alphabet(GOOGL-US) 下跌 3.77%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.18%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.93%。

道瓊創去年 11 月 30 日以來的最差單日表現。開拓重工 (CAT-US) 下跌 4.37%；高盛 (GS-US) 下跌 3.05%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 2.30%；雪佛龍 (CVX-US) 跌 0.51%；沃爾瑪 (WMT-US) 上漲 4.03%。

費半成份股全部血染。Nvidia (NVDA-US) 崩跌 7.56%；Marvell (MRVL-US) 大跌 6.31%；AMD (AMD-US) 下跌 4.52%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 3.19%；美光 (MU-US) 下跌 2.43%；高通 (QCOM-US) 下跌 3.36%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.37%。

台股 ADR 僅中華電信收紅。台積電 ADR(TSM-US) 下跌 3.11%；日月光 ADR(ASX-US) 下跌 2.25%；聯電 ADR(UMC-US) 跌 3.05%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.18%。

企業新聞

Meta (FB-US) 週四下跌 4.08% 至每股 207.71 美元，市值已從去年 9 月高峰蒸發逾 5,000 億美元至 5653.74 億美元，這家曾是全球第六大的企業，如今已被特斯拉、波克夏海瑟威、Nvidia、台積電和騰訊超車，排名跌出前十。

繪圖晶片龍頭 Nvidia (NVDA-US) 公布第四季獲利翻倍成長，且營收創新高，但供應鏈問題導致其車用部門表現不佳，市場對毛利率的擔憂引發其股價週四放量下跌。

美國零售巨擘沃爾瑪 (WMT-US) 上漲 4.03% 至每股 138.88 美元，沃爾瑪繳出亮眼的最新財報且財測頗佳，儘管面臨全球供應鏈和成本上漲讓獲利承壓，但需求仍保持穩定。

傳出美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 對 41.6 萬輛特斯拉電動車「幽靈煞車」事件展開調查後，特斯拉 (TSLA-US) 週四下跌 5.09% 至每股 876.35 美元。

經濟數據

美國上周初領失業金人數報 24.8 萬人，預估 21.8 萬人，前值 22.3 萬人

美國 1 月營建許可率月增 0.7%，預估 - 7.2%，前值 9.1%

華爾街分析

烏俄情勢詭譎，BMO Wealth Management 首席投資策略師 Yung-Yu Ma 表示，市場短期內將隨烏俄局勢變化，這種負面情緒和籠罩市場的烏雲現在肯定相當大。

50 Park Investments 首席執行 長 Adam Sarhan 表示，華爾街不僅要應對烏俄間的地緣政治緊張局勢，還要應對財報的流彈攻擊。

(數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主)