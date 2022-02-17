馬斯克不悅！孟格曾預測特斯拉注定會失敗

特斯拉執行長馬斯克週三 (16 日) 爆料，股神戰友孟格 (Charlie Munger) 曾預測，特斯拉注定會失敗。

孟格週三在每日期刊公司 (Daily Journal Corporation) 股東大會上將加密貨幣比作「性病」，這是他將比特幣喻為「老鼠藥」、「毒藥」後，對加幣貨幣又添一個貶詞。

孟格週三表示，他對沒有投資加密貨幣一事感到自豪，加密貨幣應該被封殺，這好比某個性病。孟格的言論引起幣圈最著名支持者馬斯克的推文回應。

馬斯克對孟格言論感到不悅。(圖片：馬斯克推特)

馬斯克推文回應：「我曾在 2009 年與孟格共進午餐，當時他向全桌人提到特斯拉會失敗的所有方法，這讓我很不開心，儘管我同意這些理由，特斯拉可能會消失，但無論如何我仍認為值得一試。」馬斯克此言暗示，他認為加密貨幣仍值得投資。

孟格對馬斯克點評向來貶譽參半，他曾直言不會僱用像馬斯克這種人，他稱：「我寧願與一個擁有 130 智商，但自認只有 120 智商的人合作，也不要與智商有 150 但自以為 170 的人合作。」

孟格稱：「永遠不要低估那個高估自己的人。我認為馬斯克很奇特，他可能高估了自己，但他可能一直都沒有錯。」

特斯拉 (TSLA-US) 週三收漲 0.10% 至每股 923.39 美元，市值為 9543 億美元，目前是全球市值最高的汽車製造商。

特斯拉在去年 10 月底市值首度突破兆美元，該公司從 1000 億美元衝向兆美元僅花了 21 個月，比蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、Alphabet (GOOGL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 都還要快。

截稿前，比特幣 (BTC) 小跌 0.07%，暫報 4.3967 萬美元。以太幣 (ETH) 下跌 1.78%，暫報 3069 美元。