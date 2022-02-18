〈財報〉Roku Q4營收獲利遜色 Q1財測更黯淡 盤後重挫20%

串流影視設備大廠 Roku (ROKU-US) 周四 (18 日) 盤後公布第四季營收和第一季營收預測低於共識預期，令盤後股價重挫 20%。

Q1 財測關鍵數據 vs. 分析師預期

營收：年增 25% 至 7.2 億美元 vs. 7.485 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

調整後 EBITDA：5500 萬美元 vs. 7920 萬美元 (FactSet 調查的共識預期)

Roku 營收年增率不斷下滑，自第二季年增 81%、第三季年增 51% 下降，第四季年增率降至 33%。2022 會計年度第一季預期再降至 25%，低於分析師預期的營收年增率 36%。

Roku 管理層將成長趨緩歸咎於美國電視市場的供應短缺。該公司創辦人兼執行長 Anthony Wood 表示：「與第三季相同，第四季美國整體電視銷售量低於 2019 年新冠疫情爆發前的水準。」

財務長 Steve Louden 表示：「Roku TV 的 OEM 夥伴尤其受創嚴重，其庫存面臨挑戰，使其第四季銷售量和市占率均受負面影響。」

Louden 預估，Roku 2022 年底其餘時間的營收成長率將約 35% 上下，大約符合分析師預估的 36%。

最近時確認，受財報和財測利空影響，Ruku 盤後擴大走跌近 20%，報每股 115.89 美元。

Roku 周四收挫 10.37%，觸及 2020 年 6 月以來最低點，同日 S&P 500 指數下跌 2%。不計盤後波動，Roku 今年迄今股價已下跌約 37%，同期 S&P 500 指數下跌約 8%。

F2021 Q4 財報關鍵數據 vs. 分析師預期

EPS：調整後 17 美分 vs. 9 美分 (Refinitiv 調查的共識預期)

營收：年增 33% 至 8.653 億美元 vs. 8.94 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

第四季活躍用戶：年增 17% 至 6010 萬人 vs. 5950 萬人 (StreetAccount 調查的共識預期)

面臨材料和運輸成本上升，Roku 選擇不轉嫁成本以攏絡更多用戶。

Wood 和 Louden 說：「雖然我們預期市場情況近期內仍會導致競爭相關成本上升，但我們不認為這樣的情況會永久持續。」

然而，活躍用戶平均收看時數卻較去年下降。

平台部門營收 (含廣告營收和透過其平台出售的某些訂閱分潤) 年增 49% 至 7.036 億美元。

該部門營收不只低於 StreetAccount 調查之分析師預期的 7.322 億美元，且年增率也較第三季的 82% 大幅下降。

平台部門毛利率：60.5% (自第三季的 65% 下降)

Wood 和 Louden 表示，汽車和消費包裝品公司自身也遭受供應挑戰，所以能撥出的廣告支出縮水。

設備銷售營收：年減 9% 至 1.617 億美元 vs. 1.625 億美元 (StreetAccount 調查的共識預期)

Roku 第四季宣布與 Google (GOOGL-US) 完成協議，其服務上仍保有 YouTube 和 YouTube TV。