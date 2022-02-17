〈財報〉思科上修財測並擴大庫藏股規模 未正面回應收購Splunk傳聞

網路設備大廠思科 (Cisco) 週三 (16 日) 盤後公布的 2022 會計年度第二季財報超乎市場預期，該公司計劃以漲價消弭供應鏈逆風影響，樂觀上修第三季與全年財測，並宣布新增 150 億美元庫藏股計畫，激勵其盤後股價跳漲逾 7%。

思科 Q3 財測關鍵數據 vs. Refinitiv 調查的共識預期

EPS：0.85 美元至 0.87 美元 vs. 0.86 美元

營收：年增 3% 至 5% vs. 3.5% (132.5 億美元)

思科 2022 全年財測關鍵數據 vs. Refinitiv 調查的共識預期

調整後 EPS： 3.41 至 3.46 美元 vs. 3.42 美元

營收：年增 5.5% 至 6.5% vs. 5.8% (527.1 億美元)

思科預期將從晶片荒中持續受益，且物流成本終將下滑，宣布上修第三季與全年財測，但坦言仍面臨供應鏈瓶頸，將漲價因應。

思科執行長 Chuck Robbins 為消弭確保替代組件來源和加快出貨的成本，公司正在提高產品價格，預料將提高第三季末和第四季的業績。

Robbins 表示：「半導體仍然存在重大供應鏈限制，使我們無法完成部分產品的製造，儘管需求非常強勁，但這仍是營收成長的逆風，不確定組件何時會變得更容易獲得。」

思科並宣布將股息提高 3% 至每季 0.38 美元，董事會還批准一項額外 150 億美元的庫藏股計畫，該計畫沒有固定的終止日期，剩餘的股票回購總授權金額為 180 億美元。

思科 (CSCO-US) 週三小跌 0.037% 至每股 54.25 美元，盤後股價跳漲逾 7%。該谷年初迄今其股價已跌約 14%，同期標普指數跌幅約 6%。

思科 Q2 財報 (截至 1/29) 關鍵數據 vs. Refinitiv 調查的共識預期

EPS：調整後 0.84 美元 vs. 0.81 美元

營收：年增 6% 至 127 億美元 vs. 126.5 億美元

Q2 營收細項 vs. 市場共識預期

安全、敏捷網路 (包含交換器、路由器和無線產品)：年增 7% 至 59 億美元 vs. 57.8 億美元

未來網路：年增 42% 至 13.2 億美元 vs. 13 億美元

協作方案：年降 9% 至 10.7 億美元 vs. 11 億美元

端到端的安全性：8.83 億美元 vs. 8.59 億美元

最佳化應用程式體驗：1.8 億美元 vs. 1.83 億美元

思科財務長 Scott Herren 表示：「我們持續轉向更多軟體和訂閱收入以實現增長，目前已看到進展，第 2 季供應狀況既沒有改善也沒有惡化，公司未消化訂單為 140 億美元，比去年同期增長超過 150% ，就雲端規模運算的網路設備方面，持續看到特別強勁的需求。」

未具體回應收購 Splunk 傳聞

市場先前傳出思科有意收購大數據龍頭 Splunk，開價 200 億美元，有望成為思科史上最大一筆收購案。

思科執行長 Robbins 回應：「本公司不對謠言、猜測發表評論。但我們一直在評估潛在收購的機會，我們的決策首先基於戰略契合度，其次是文化契合度，同樣重要的是財務和估值契合度。」

Futuriom 首席分析師 Scott Raynovich 表示：「思科擴大回購自家股票可能表明收購 Splunk 不會發生，因為若新增庫藏股 150 億美元，我認為他們不會在一家公司上又花費 200 億美元。」

受此消息影響，Splunk (SPLK-US) 週三盤後下跌 1.36%，報每股 121.87 美元。