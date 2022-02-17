〈美股盤後〉Fed紀要緩解激進升息擔憂 標普豬羊變色

俄羅斯撤軍說法遭到美國與北約質疑，標普指數週三 (16 日) 盤中一度跌逾 0.9%，不過在符合預期的聯準會 (Fed) 會議紀要發布後，華爾街對激進升息的擔憂緩解，標普逆轉跌勢，終場小幅收紅 0.09%。

政經消息，聯準會發布上月會議紀要顯示，聯準會很快將升息，而無論是升息或是縮表都可能比上一次的週期還要快，並沒有透露 3 月升息 2 碼的線索。

聯準會官員週三談話多偏鴿派，舊金山聯邦準備銀行總裁戴利週三重申 3 月升息是合適的，升息路徑將取決於經濟數據。明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里稱，激進升息將會損害美國經濟，費城聯準銀行總裁哈克提到，他更傾向支持 3 月升 1 碼，採取不破壞美國經濟強勁表現的舉措。

根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，聯邦基金期貨投資人預測下月升息 2 碼機率已從上週的近乎百分百降至 44% 左右。

烏俄局勢疑雲重重，儘管俄國政府聲稱部分撤軍，不過美國與北約週三表示俄國在烏克蘭附近增兵，未有撤軍跡象，目前仍看到軍隊朝烏克蘭邊界移動，而非離開邊界。同時，烏克蘭國防部網站遭遇大規模的網路攻擊，俄國否認涉案。

美國貿易代表辦公室 (USTR) 發布評估報告提到，中國並未遵守世貿規範，也沒有落實美中第一階段協議，美方須尋求新的戰略因應。

截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已飆破 4.17 億例，死亡數突破 584 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 104 億劑疫苗。

週三 (16 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 54.57 點，或 0.16%，收 34,934.27 點。

那斯達克指數下跌 15.66 點，或 0.11%，收 14,124.09 點。

標普 500 指數上漲 3.94 點，或 0.09%，收 4,475.01 點。

費城半導體指數上漲 1.2 點，或 0.03%，收 3,555.7 點。

標普 11 大板塊有 3 大板塊收黑，包括通訊服務、必需消費品和資訊科技板塊，能源板塊漲幅最大，材料與工業板塊也表現不俗。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王以亞馬遜表現最佳。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.14%；Meta(原臉書）(FB-US) 下跌 2.02%；Alphabet(GOOGL-US) 漲 0.83%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.02%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.12%。

道瓊成分股互見漲跌。Salesforce (CRM-US) 下跌 1.17%；3M (MMM-US) 下跌 1.09%；高盛 (GS-US) 下跌 1.07%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 1.05%；寶僑 (PG-US) 漲 0.76%；Nike (NKE-US) 漲 0.63%。

費半成份股逾半收紅。萊迪思半導體 (LSCC-US) 大漲 6.92%；NVIDIA (NVDA-US) 漲 0.060%；AMD (AMD-US) 下跌 3.11%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.80%；美光 (MU-US) 漲 0.062%；高通 (QCOM-US) 跌 0.23%；英特爾 (INTC-US) 跌 0.43%。

台股 ADR 漲跌不一。台積電 ADR(TSM-US) 跌 0.74%；日月光 ADR(ASX-US) 漲 0.53%；聯電 ADR(UMC-US) 跌 0.81%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.53%。

企業新聞

英特爾 (INTC-US) 下跌 0.43% 至每股 48.23 美元。外媒報導，英特爾史無前例將擴大對外開放 x86 架構授權，這使 x86、Arm 和 RISC-V 核心在單處理器合作成為可能，不過客戶想取得授權，須將晶片交由英特爾代工。

Meta (FB-US) 下跌 2.02% 至每股 216.54 美元。Meta 正積極轉向元宇宙業務，並重塑企業文化，已將舊口號「快速行動，打破陳規 (Move fast and break things)」改為「元宇宙、元夥伴、我 (Meta, Metamates, Me)」。

Meta 正積極轉向元宇宙業務，並重塑企業文化 (圖片：AFP)

Shopify (SHOP-US) 暴跌 16.04% 至每股 746.85 美元，儘管營收、獲利略高於市場預估，但 Shopify 警告疫情助攻態勢已不復見，預計 2022 上半年營收成長將放緩。

Airbnb (ABNB-US) 上漲 3.65% 至每股 186.64 美元。Airbnb 公布 2021 年創紀錄的營收，優於預期的第四季財報，而且發布相當樂觀財測。

出產番茄醬聞名世界的卡夫亨氏 (KHC-US) 上漲 5.59% 至每股 36.62 美元。由於漲價以抵銷成本上升的影響，卡夫亨氏 2021 年第四季財報表現亮眼，每股純益爲 0.79 美元，有機營收較上一年同期增長 3.9%，優於市場預期。展望未來，卡夫亨氏預計調整後 EBITDA 介於 58-60 億美元之間。

經濟數據

美國 1 月零售額銷售月增 3.8%，預估值為 2%，前值為 - 1.9%

美國 1 月進口物價指數月增 2%，預估值為 1.2%，前值為 - 0.2%

美國 1 月工業生產指數月增 1.4%，預估值為 0.5%，前值為 - 0.1%

華爾街分析

John Hancock Investments 資本市場研究負責人 Emily Roland 表示：「投資人在會議紀要公布前的擔憂是，聯準會官員們可能會非常積極地討論縮表，或者更多地討論 3 月升 2 碼的問題。不過，今天紀要內容沒有出現任何更鷹派的措辭。」

State Street Global Advisors 首席經濟學家 Simona Mocuta 表示，市場正確地將這些資料解讀為較預期相對鴿派的會議紀要。

E*Trade Financial 投資策略董事總經理 Mike Loewengart 表示：「聯準會會議紀要沒有令人意外，這通常是一件好事，因為市場往往會對確定性做出良好反應。」

(數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主)