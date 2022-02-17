〈財報〉應材Q1營收創歷史新高 Q2受限供應鏈 盤後漲幅收斂

全球最大半導體設備供應商應用材料 (AMAT-US) 周三 (16 日) 盤後公布，由於晶片製造商設備需求強勁，第一季營收創紀錄，但第二季財測疲弱，表明供應鏈問題將損害其業務，盤後股價一度漲逾 4%，爾後漲幅收斂。

第二季 (4/30 止) 財測關鍵數據 vs 分析師預期

營收：60.5 億至 66.5 億美元 vs. 63.8 億美元

EPS：(Non-Gaap) 1.75 美元至 2.05 美元 vs. 1.96 美元 (彭博彙整數據中值)

應材預期第二季營收中值低於分析師預期。

應材是用於製造半導體的最大機械製造商之一，其最大客戶包括台積電 (2330-TW)、三星和英特爾 (INTC-US) 。然而近幾個月來，運輸延遲和關鍵零件短缺，令晶片廠難以提高產量，從而阻擋了應材等上游公司從需求激增中獲益的機會。

應材執行長 Gary Dickerson 表示：「雖然供應環境仍然充滿挑戰，但應材正竭盡所能為客戶提供服務，我們創下有史以來最高季度營收。」

最近時確認，應材周三收高 0.8%，盤後上漲 2.33%，報 每股 144.25 美元。今年迄今，應材股價已跌逾 10%，同為半導體產業全面走低的一景。

第一季 (1/30 止) 財報關鍵數據 vs. 分析師預期

營收：年增 21% 至 62.7 億美元 vs. 61.6 億美元 (Refinitiv IBES 數據)

GAAP 純益：17.9 億美元

GAAP EPS：2 美元

Non-GAAP 純益：16.9 億美元

Non-GAAP EPS：1.89 美元 vs. 185 美元 (彭博彙整均值)

應材第一季純益 17.9 億美元、EPS 2 美元，優於去年同期 11.3 億美元、EPS 1.22 美元。



華爾街看法

半導體設備商的股價近來和財測息息相關，不只應材，科林研發 (Lam Research)(LRCX-US)、科磊 (KLA)(KLAC-US) 都因為供應鏈問題發布令人失望的財測，而影響股價。



Stifel 分析師說，供應鏈瓶頸是整個業界都面臨的問題，應材也不例外，但以規模來看，應材擁有許多移動零件，可能代表該公司在供應鏈和採購方面比同業更複雜。