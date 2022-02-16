Meta「殺手級併購」傳喜訊！完成10億美元收購Kustomer

歷經一年多的反壟斷調查，Meta 週二 (15 日) 發布喜訊，該公司達到監管機構的所有要求，完成逾 10 億美元收購客戶關係管理 (CRM) 新創公司 Kustomer 的交易。

Meta 2020 年底宣布收購客戶關係管理 (CRM) 新創公司 Kustomer，以協助公司發展更完善的電子商務，不過卻引發美國、英國和歐盟監管機構的擔憂。

最初美國聯邦貿易委員會 (FTC) 以「非法壟斷」為由起訴 Meta，而歐盟監管機構認為，大公司對新創企業的收購熱潮，即所謂的「殺手級併購」(killer acquisitions)，可能會損害市場競爭並進一步加強 Meta 在網路廣告方面的競爭力。

不過，歷經一年多的反壟斷調查，Meta 做出一系列的讓步措施，好比同意讓不同產品和技術共同運行，解決互操作性問題，最終 Meta 通過 FTC 審查，英國反壟斷機構亦批准此收購，歐盟也有條件放行此交易。

Kustomer 開發的軟體可協助 Meta 挖掘 WhatsApp、Messenger 兩大 IM 軟體的營利能力 (圖片：AFP)

Kustomer 是一家向企業銷售 CRM 軟體的公司，以便企業透過電話、電子郵件、簡訊、WhatsApp、Instagram 等管道與消費者溝通。Kustomer 開發的軟體可協助 Meta 挖掘 WhatsApp、Messenger 兩大 IM 軟體的營利能力。

Meta (FB-US) 週二上漲 1.52% 至每股 221.00 美元，終止連續 3 個交易日的跌勢。