拜登提名拉斯金遭抵制 波及鮑爾連任投票

美國參議院銀行委員會的共和黨週二 (15 日) 拒絕出席投票，以抵制前財政次長拉斯金 (Sarah Bloom Raskin) 出任專門監管銀行的副主席，這導致投票不滿足法定人數，包括聯準會主席鮑爾連任的提名投票都被延後。

參議院銀行委員會共有 24 名成員，國會兩黨各佔 12 個名額，共和黨議員週二集體缺席表決會議，因無法達到法定人數，參議院決定延期包括鮑爾連任主席在內的全部 5 項表決。

參議院週二決定延期包括鮑爾連任主席在內的全部 5 項表決 (圖片：AFP)

參院銀行委員會主席布朗 (Sherrod Brown) 週二宣布：「我將推遲對這些候選人的投票，日期將再另行通知。」

儘管共和黨同意鮑爾連任聯準會主席，但共和黨反對拜登提名前財政次長拉斯金出任專門監管銀行的副主席，主因是拉斯金近期遭爆料曾在 2017 年替金融初創企業 Reserve Trust 當說客。

當時拉斯金擔任 Reserve Trust 董事，曾致電堪薩斯聯準銀行總裁喬治 (Esther George)，隨後堪薩斯批准 Reserve Trust 第二次開戶申請，該公司得以對央行支付系統進行特別訪問，此舉恐涉及「政商旋轉門」。

拉斯金本月初拒絕詳述當時狀況，引發共和黨不滿。

美國參議院銀行委員會成員暨共和黨參議員圖米 (Pat Toomey) 週二表示：「拉斯金的政企利益交換的重要問題仍未得到解答，她並未對委員會據實詳達，我們正在尋找答案，在基本問題得到充分解決前，我認為委員會不該對她的提名進行投票。」此外，共和黨亦反對拉斯金在氣候變化的金融風險方面的觀點。

本次推遲表決的時間點相當敏感，目前正值聯準會緊張之際，外界普遍預計，聯準會將於 3 月開始升息，以抑制 1982 年以來從未出現過的通膨水平。

聖路易聯邦準備銀行總裁布拉德週一發表鷹派言論，表示由於通膨數據驚人，聯準會需提早升息因應，否則將危及聯準會信譽。截稿前，FedWatch 工具顯示聯準會 3 月升息 2 碼的機率約佔 58%，升 1 碼的機率約達 42%。