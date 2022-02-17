〈美股熱門股〉Shopify估Q1營收成長放緩 盤中崩跌近19%

電商公司 Shopify 周三（16 日）公布 2021 會計年度第四季財報，儘管營收、獲利略高於市場預估，但警告疫情助攻態勢已不復見，2022 上半年營收成長將放緩，利空消息影響該股盤中重挫近 18%。

Shopify 看淡 2022 年展望，認為第一季營收將不如去年同期，主要是因為疫情漸退，昔日加速電子商務發展因素已式微，不過某些商業措施與投資依然能為營收提供動能，此外，部分合約條款可能對其上半年的訂閱解決方案收入產生不利影響，特別是第一季。

Shopify 總裁 Harley Finkelstein 表示，過去兩年業績在疫情推動下飆升，公司營收成長幾乎兩倍，平台網站成交金額（GMV）成長逾倍，而且使用 Shopify 的商家數量幾乎是 2019 年的兩倍，然而這一項利多因素將逐漸淡化。

Shopify 第四季（截至去年 12/31）營收報 13.8 億美元、經調整後每股獲利報 1.36 美元，雙雙優於市場預估的 13.4 億與 1.30 美元。此外，該公司 2021 年營收報 46 億美元、全年每股獲利報 6.41 美元，也超出市場預期的 45.73 億與 6.35 美元，在 Q4 與 2021 年均繳出不錯的成績單。

Third Bridge 副總裁兼全球負責人 Scott Kessler 表示，Shopify 周三的股價暴跌凸顯投資人關心的是該公司在疫情後的表現，並指出 Shopify 接下連面臨的挑戰就是，在疫情限制鬆綁後如何繼續維持消費者在其平台的消費力，對該公司是否能在 2022 年實現 30% 中位數的成長持保留態度，其次 Shopify 計劃投資創造有競爭力的業務，但這可能需要花費大量的時間與金錢。

根據財報，該公司預估資本支出為 2 億美元、股票薪酬支出與相關薪水稅為 8 億美元，收購無形資產攤銷為 2,800 萬美元。

第四季 GMV 年增 31% 至 541 億美元，該季支付總額成長至 277 億美元，占 GMV 總額的 51%，Shopify 表示在去年黑色星期五時，平台銷售額超過 63 億美元。

截稿前，Shopify(SHOP-US) 盤中下跌 17.86%，每股暫報 730.51 美元。