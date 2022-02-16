馬斯克捐60億美元解救世界飢餓？UN糧食計畫署：至今仍沒收到款項

外界近期猜測特斯拉執行長馬斯克捐出逾 500 萬股特斯拉股票，就是兌現解決世界飢餓的承諾，然而，聯合國世界糧食計劃署週二 (15 日) 表示，他們至今仍沒有收到款項。

聯合國 (UN) 世界糧食計劃署 (WFP) 主任比斯利 (David Beasley) 去年 11 月點名馬斯克，全球首富如何用 60 億美元 (約他資產的 2%)，解決全世界飢餓問題。

馬斯克去年推文稱，只要聯合國世界糧食計劃署能提出具體計畫，他就會賣股捐款。(圖片：AFP)

馬斯克當時推文回應，只要聯合國世界糧食計劃署能提出具體計畫，如何以 60 億美元解決世界饑荒問題，他就會賣出特斯拉股票來提供所需資金，還提出聯合國必須公開帳目，讓大眾可以看到這些錢花在哪裡。比斯利隨後在 11 月 15 日 (週一) 提出方案予以回應。

特斯拉 (TSLA-US) 向美國證管會 (SEC) 申報的資料顯示，特斯拉執行長馬斯克去年 11 月 19 日至 29 日共捐贈 500 萬 4000 持股給某間慈善機構，價值 57.4 億美元，但未披露受贈的慈善組織名稱。

這筆捐款為去年美國最大筆捐獻之一，使馬斯克成為繼比爾與梅琳達蓋茲基金會之後的美國第二大捐贈者。

世界糧食計劃署週二稱，該組織還沒有收到馬斯克的捐款，是否未來將收到這筆款項還有待觀察。

美國智庫政策研究所 (IPS) 專門研究稅賦政策的助理研究員 Bob Lord 預測，馬斯克可能將股票捐給「捐贈者建議基金」 (DAF) 等中介機構，或是馬斯克自己的基金會，以獲得節稅好處。