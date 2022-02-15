NAND大廠鎧俠營收續創新高 來自資料中心的需求穩固

日本 NAND 型快閃記憶體大廠鎧俠 (Kioxia Holdings Corporation) 週一 (14 日) 公布最新財報數據。2021 年度 (至 2022 年 3 月)Q3 的合併純益 (IFRS 會計準則) 報 382 億日圓 (2020 年度同期報 132 億日圓虧損)。來自資料中心的需求穩固，出貨量和銷售單價都出現增長，營收也續創新高。

基於 IFRS 的 2021 年度 Q3 合併財報關鍵數據：

營收報季增 0.5%、年增 40% 至 4027 億日圓，創單季新高。

營業利益報季減 7.4% 至 722 億日圓。

初期純益報季減 14.5% 至 382 億日圓。

鎧俠 2021 年度 Q3 營收延續前一季的走勢，再度創下歷史新高。資料中心、企業級 SSD(固態硬碟) 的出貨也維持穩固走勢，智慧型手機使用的記憶體出貨也由於季節性因素而保持在高水準；但是用戶端 SSD 出貨則出現減少，原因和 PC 生產在零件短缺等因素下進行減產有關，這也造成 Q3 的總出貨量遜於前一季、出現個位數百分比的減少。

在 Q3 期間，美元計價的產品價格出現下滑，但由於日圓持續走貶，因此 Q3 的銷售單價和前一季相比仍繼續持平。另外 Q3 營益率報 18%，略遜於前一季的 19%。

鎧俠預估今後資料中心的 SSD 需求，會在雲端服務的帶動下持續成長。而在用戶端 SSD 的需求方面，由於 PC 生產正緩慢回溫，推估仍將穩固成長。

不過，關於鎧俠的今後業績仍有疑慮存在。該公司在 2022 年 1 月下旬，在記憶體工廠有發生局部停工，一般認為原因和生產製程當中有雜質混入有關。當前鎧俠是以庫存來應付出貨，但如果停工時間拉長，恐怕會對日後營運帶來相當大的影響。