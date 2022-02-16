Kirin出脫中國合資公司持股 10億美元賣給普拓

麒麟控股 (Kirin Holdings) 週三 (16 日) 宣布結束和中國飲料大廠「華潤集團」的合資關係。麒麟持有合資公司「華潤麒麟飲料」40% 股份，將於同日以 10 億美元出售給普拓 (Plateau Consumer Limited)，未來海外布局將從量產飲料轉向高收益的精釀啤酒等。

華潤麒麟飲料於 2011 年設立，日本麒麟出資 330 億日圓、持有 4 成股份，其餘 6 成股份由中國華潤持有，在中國當地生產「午後奶茶」等飲料。

解除合資關係後，麒麟預估在 12 月截止的 2022 年度財報中，將產生一筆約 390 億日圓的收益，對合併業績造成的影響還在評估當中。至於智慧財產權相關問題，麒麟表示今後仍將延續與華潤之間的合作關係。

麒麟雖然撤出中國的軟性飲料市場，但仍將繼續經營中國的啤酒業務。麒麟在中國設有全資子公司「麒麟啤酒有限公司」，只不過大量生產的一般啤酒及飲料產品利潤不高。

為了擴大新興國家市場，日本多家啤酒公司紛紛併購在地企業，但仍然不敵歐美的大型企業，因此被迫整頓事業。

麒麟約在 2010 年開始併購新興國家的啤酒公司，但之後陸續從巴西等國撤退，目前朝縮小事業規模的方向進行。日本同業朝日集團控股 (Asahi Group Holdings) 也在 2019 年撤出中國飲料市場。