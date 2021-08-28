200億美元全股收購不夠誘人 華爾街估威騰恐難成功收購鎧俠

儲存設備大廠威騰 (WDC-US) 收購記憶體大廠鎧俠的傳言本周甚囂塵上，威騰擬砸下 200 億美元成為全球最大 NAND 製造商，並與三星電子一較高下，然而，此交易案成功機率遭到華爾街質疑。

據路透 (Reuters) 本周引述消息人士報導，威騰正就以 200 億美元的全股收購的方式與鎧俠進行深入談判，不過，華爾街分析師質疑，鎧俠的投資人是否會接受威騰全股收購的條款，因為此舉鎧俠將不會獲得額外現金，且其價值低於業內其他類似交易。

研調 TrendForce 表示，三星在 NAND 市場市占率超過三分之一，鎧俠市占 19%，威騰市占 15%。其他還包含美光 (MU-US) 與 SK 海力士， SK 海力士去年同意以 90 億美元收購英特爾 (INTC-US) 旗下的記憶體業務。

Summit Insights Group 分析師 Kinngai Chan 表示，鎧俠的記憶體業務銷售額約為英特爾記憶體業務的 3 倍，因此鎧俠可能希望獲得大約 3 倍的價格，約 250 億至 280 億美元才有望達成協議。

此外，截至周三升收盤，威騰市值整整比鎧俠少 200 億美元。瑞銀 (UBS) 分析師 Timothy Arcuri 表示，以 200 億美元的價值與兩家企業市值差距來看，很難看到威騰期望在目前的市值下發行那麼多股票。

另一方面，分析師表示，東芝 2018 年是以 180 億美元的價格將鎧俠出售給貝恩資本 (Bain Capital)，該機構更希望達成全現金交易，或者至少是部分大量現金來達成交易。

不過，晨星研究分析師 William Kerwin 表示，若雙方是基於合併後長期成長展望則可能使用全股收購方式，抑或是這是鎧俠唯一能以預期估值出脫公司的方法。