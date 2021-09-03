鎧俠IPO延至11月 與威騰合併案恐告吹

周五 (3 日) 外媒報導指出，世界第二大快閃記憶體晶片製造商鎧俠正計劃於今年 11 月進行 IPO。而在上周傳出將與全球知名硬碟廠威騰電子 (Western Digital) 的合併案恐難產。

報導稱，鎧俠現在計畫今年 11 月於東證交易所上市，而原本打算在 9 月 IPO。順延的主要因素在於該公司看好今年秋天日本眾議院大選及新內閣上台後，日本股市有機會走揚。而貝恩資本 (Bain Capital) 等大股東希望能用更高的價格來出脫手中持股。

此外，由於 NAND 快閃記憶體價格呈現上漲趨勢，今年下半年供需預期將持續緊俏，鎧俠第三季業績看俏，因此公司認為 11 月將是 IPO 的絕佳時機。

對於之前市場盛傳與威騰電子的合併一事，報導稱，由於面臨監管方面的反壟斷壓力，且日本國內也對半導體廠商外流存有戒心，該合併案能成功實現的難度很高，鎧俠認為 IPO 計畫的優先順序高於與威騰電子進行換股合併的可能性。

根據上周媒體引述消息人士指稱，威騰電子正就收購鎧俠進行談判，交易金額可能超過 200 億美元，若能順利成行將出現一個能與三星相抗衡的 NAND 巨頭。

而市調機構 TrendForce 的數據顯示，NAND 產業中三星以超過三分之一的市佔稱霸，鎧俠則擁有約 19% 的市佔，威騰電子則佔 15%。SK 海力士、美光和英特爾也是產業內的其它主要大型企業。

根據鎧俠上個月公佈的第二季財報內容顯示，因 NAND 快閃記憶體市場供需改善，售價上漲逾 10%，為四個季度以來首度上升，帶動營收較去年同期大增 23%，達 3295 億日元；淨利潤飆升 6 倍至 123 億日元，為近三季以來首度獲利。

