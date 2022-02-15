日媒：汽車零件大廠DENSO將參與台積電熊本廠投資計畫

日本《熊本日日新聞》週二 (15 日) 報導，有關台積電 (2330-TW) 和索尼集團合資在日本熊本縣興建的全新半導體廠，傳出隸屬豐田集團的汽車零組件大廠 DENSO 也將參與投資，據悉 DENSO 將於近日發布投資計畫。

消息人士透露，DENSO 將出資台積電和索尼的共同建設事業，並將成為新工廠的大型客戶。DENSO 看準汽車電動化和自動駕駛技術普及，投資目的是為了半導體的穩定供給。

台積電新工廠的位置鄰近索尼半導體製造子公司 Sony Semiconductor Manufacturing Corporation 的 CMOS 工廠所在地，即熊本縣菊陽町的第二原水工業園區。工廠用地約 21.3 公頃，在 2022 年動工，預計 2024 年底前開始運作。

新工廠初期將利用 22 至 28 奈米製程生產邏輯 IC，除了索尼的影像感測器將使用相關晶片，預料也將供應給汽車業。

台積電的微細加工技術在全球走在最先端，而台積電赴日設廠，日本的汽車產業將可確保先進半導體的相關供給，且日本政府力推的經濟安全保障框架也可望進一步強化。

台積電是首度在日本設廠，估計可為當地帶來 1500 個工作機會。初期投資金額約 8000 億日圓，在熊本縣招商史創下投資金額歷史紀錄。另外就經濟安全保障的觀點來看，日本政府判斷在日本國內設立先進半導體的生產據點有其必要性，也將給予一半的補助金。

不過 DENSO 的公關發言人則表示，在這個時間點沒有可公布的事項