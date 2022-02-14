台積電擴廠有譜 政院核定中科台中園區擴建2期籌設計畫

為了持續壯大高科技產業布局下世代發展所需用地，行政院已核定科技部中科台中園區擴建二期籌設計畫，最快 2023 年可提供廠商建廠，年產值估可達 4857 億元，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 中科擴廠有譜。

科技部指出，中科管理局去年初著手啟動相關評估作業、4 月奉行政院指示，進行台中園區擴建二期先期可行性評估報告，9 月獲行政院政策支持後，旋即將籌設計畫報院，計畫已於今年 1 月 22 日獲政院正式核定。

考量產能平衡、風險管控、人才資源、管理調度支援及生活機能等因素，科技部中科台中園區擴建二期選定毗鄰台中科學園區西側 94 公頃土地，透過資源共享，降低開發及維護管理成本。

科技部指出，該計畫將引進半導體產業與其他科學事業的廠商，最快預計於 2023 年可提供廠商建廠，創造年產值約 4857 億元，提供約 4500 個直接就業機會，以因應台灣半導體產業布局需求及未來整體產業發展，配合全球半導體產業技術提升及供應需求，並滿足產業的用地需求。

中科管理局強調，後續將進行都市計畫變更、環境影響評估等各項實質作業，相關程序極為龐雜，有賴跨部會及地方政府通力合作，共同努力，以順利依期程完成開發，提供產業發展需求。