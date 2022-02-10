漲價效益發威 台積電1月營收1721億元 續締新猷

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (10) 日公告 1 月營收 1721.76 億元，在漲價效益帶動下，營收月增 10.8%，年增 35.8%，續創新高，並首度衝破 1700 億元大關。

據台積電第一季財測，美元營收中位數約季增 7.5%，以 1 美元兌換新台幣 27.6 元計算，第一季新台幣營收估達 4581-4747 億元，相當於季增 4.5-8.3%，續寫新高紀錄，毛利率估達 53-55%，營益率 42-44%。

台積電指出，由於智慧型手機季節性影響較和緩，加上高效運算需求持續強勁，帶動第一季營收持續向上。

另一方面，台積電今年起全面調漲晶圓代工價格，也是推升營收衝高的主因，其中，16 奈米及更先進製程平均價格調漲 8-10％，28 奈米及更成熟製程平均漲幅更達 15％。

而先前對台積電開出降評首槍的美系外資，近期也出具長達 64 頁報告「認錯」，翻多喊買台積電；外資認為，台積電正重新定義晶圓代工服務的附加價值，且近期強化版 3 奈米製程順利取得突破，並轉向 GAA 架構的 2 奈米製程。

同時，外資也指出，台積電從蘋果、英特爾與 SONY 獲得的外包機會較先前預期大，並預期至 2023 年，台積電 3 奈米製程市占率將逼近 100％，資本支出負擔至 2024 年可望降低至 35％。