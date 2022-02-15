高殖利率個股都在這 這一檔 還有營業成長雙重加持

今年為標準升息年，可以視為超級資金行情正式分界點，不論操作策略、選股模式、還是個股本益比評價模式，都會與前兩年 (2020~2021 年) 截然不同。加上成交量方面從 2021 下半年開始，有很明顯的差異，更加確立 2022 年，將不會是一個好操作的年度!!!

在此我先篩選出攻守兼備的 8 檔個股 -

『2022 年營業利益年成長 > 10%＋高殖利率題材』，供大家參考。

聯發科 (2454-TW)

淡季不淡並擁有高殖利率題材，加上未來三年成長動能明確，持續轉佳。

2022 年殖利率預估 6.3%(2022/02/14 收盤價計算)

旺宏 (2337-TW)

高階 NOR Flash 供不應求 2022 年持續延續，使其報價得到支撐，同時中長期 3D NAND/NOR 將可支撐旺宏營運穩步向前。

2022 年殖利率預估 6.3%(2022/02/14 收盤價計算)

億光 (2393-TW)

公司發展策略著重於利基型產品 (如車用產品、Mini LED、不可見光等等)，有助於避開中國廠商低價競爭，整體營運體質持續轉佳。

2022 年殖利率預估 6.6%(2022/02/14 收盤價計算)

日月光 (3711-TW)

5G、AI、電動車、物聯網等創新驅動需求加速，為半導體產業成長的長期支撐，與客戶長期服務協定也將持續到 2023 年。

2022 年殖利率預估 7.1%(2022/02/14 收盤價計算)

其餘 4 檔，想知道更詳細解析

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