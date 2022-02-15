〈緯創拓IPC布局〉電子代工廠搶進工業電腦領域 力拚做大價值

電子代工廠近期工業電腦布局腳步再加速，繼仁寶 (2324-TW) 後，緯創 (3231-TW) 旗下緯昌今 (15) 日也再推新品搶市，緯創總經理暨緯昌董事長沈慶堯表示，緯昌主要任務就是要做加值生意，對於同業同樣加大力度發展，他認為，大家都希望利用過去軟硬體經驗，尋求加值。

沈慶堯說，緯創過去主力為代工業務，但近幾年持續思考如何把既有的技術、軟體能力進行拓展，因此孕育出許多事業，包含緯謙科技、緯育、緯創醫學，緯昌則是鎖定工控應用領域，而這些領域基本上都不會在緯創內部自己做。

對於緯昌未來發展方向，沈慶堯提兩大長期趨勢，包含行動連結 AIoT/5G 以及 Edge AI 兩大方向，其中，緯創集團過去在手機、IoT 裝置上已具備一定基礎，近期投資 4G LTE/5G 應用上也與中華電 (2412-TW) 等夥伴深化合作，可望使平台符合 5G 應用。

另外，沈慶堯指出，邊緣 AI 將讓終端裝置在應用場域終端時就完成訊息處理，也能再把訊息傳到至雲端進行展示，這也是緯昌未來軟硬體開發上，正在強化的方向之一。

沈慶堯也說，產業 5G AIoT 談了很多年，除手機外，近期仍未看到單一應用發展起來，也凸顯在各場域應用中，夥伴關係的重要性，也因此緯昌作為一個場域、平台提供者，未來將以終端應用端為導向，回頭思考提供解決方案、產品服務。

而在緯昌發表新一代 WiZAVIU 智慧行動攝影機暨雲平台產品前，仁寶在上周也宣布，將斥逾 3 億元公開收購飛捷 (6206-TW) 子公司、POS 設備廠普達 (6599-TW) 最高 65% 股權，進一步衝刺工業電腦布局。