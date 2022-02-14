大摩：央行為遏制通膨所做的升息 可能最終導致經濟停滯

對今年美股的展望，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 過去都處於較為悲觀的陣營。隨著通膨提升，各大投行逐步上調升息預期，摩根士丹利認為，聯準會可能選擇謹慎的升息步調，但最終仍可能打擊經濟。

摩根士丹利首席美國經濟學家 Seth Carpenter 在周日 (13 日) 的報告中警告，隨著通膨快速上升，為遏止通膨所做的升息，最後可能帶來經濟停滯。

Carpenter 指出，在意外的高通膨數據後，隨著近期激進升息的預期攀升，市場正在消息更多的升息預期，但關鍵的問題是—升息將升太多或是太少？市場定價和經濟都需要問這個問題。

摩根士丹利認為，雖然供應鏈正在緩慢正常化，有助汽車價格走軟，但通膨預期將繼續上升。

他們所持的理由包括：一、簡單按市價計算，價格正意外走高：二、物價指數權重的年度修正，將使得指數更高；三、租金通膨一直居高不下。特別是第三個原因，因為它反映著即使供應鏈恢復，周期性通膨也不會因此消退。

摩根士丹利供應鏈指數 (圖表取自 Zero Hedge)

在通膨的壓力下，聯準會將被迫升息。摩根士丹利預計，聯準會將做法保守，在今年升息 4 次，每次 25 基點，並在年中左右開始量化緊縮 (QT)。

相較之下，英國已經兩次升息，並啟動 QT，而市場預期得更多。不過摩根士丹利預計，如果供應鏈正常化，英國的通膨將低於市場預期，也代表著更少的升息。

對歐洲來說，摩根士丹利認為，負利率政策其實並不受到歡迎，因為它大幅衝擊了歐洲銀行的獲利能力，歐洲朝向零利率的腳步可能比預期更快。

摩根士丹利認為，即使市場定價並未過於誇大，但很難說風險停止上行。最終，央行為降低通膨所做的升息量，將很快接近能導致經濟停滯的升息量。