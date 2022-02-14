路透：中國部分中小型企業試圖重返赴美IPO之路

在北京政府祭出嚴厲監管措施，打擊赴美上市中概股後，路透社引述美國證券交易委員會 (SEC) 文件指出，最近幾週以來，已至少 6 家中國企業提交赴美上市申請，這些企業多半屬於中小型公司，相信自身不會成為中國海外上市監管新規的目標對象。

路透社指出，上述 IPO 規模從 100 萬美元至 3500 萬美元不等，都是屬於小規模，在中國的最新海外上市規則更加明確以前，企業不太可能進行大規模首次公開發行。

根據統計，中國企業去年前 7 個月透過赴美上市籌資約 128 億美元，但這波中企赴美上市熱潮隨著滴滴出行引發監管風暴，被迫自紐交所下市後而消退，中概股後續也面臨更嚴厲審查。

中國國家互聯網信息辦公室此前頒布的《網路安全審查辦法》，即將自週二 (15 日) 起上路，該項辦法要求擁有超過 100 萬用戶數據的網路平台，赴海外上市前必須先接受安全審查。

然而，部分規模較小的中企近來似乎正在重整旗鼓，相信自家公司不會成為中國海外上市監管新制的目標，保險代理公司恆光控股就是其中一例，該公司 1 月 18 日向 SEC 提交 IPO 公開說明書草案，目標今年稍晚於那斯達克上市，最高籌資 1960 萬美元。

其他提交赴美 IPO 申請的還有軟體供應商 U-BX Technology 和奧斯汀光電 (Ostin Technology Group)，奧斯汀光電董事長 Ling Tao 認為，對於像它們這樣的小型企業來說，政府的新規定預計不會帶來太大影響，該公司計劃 3 月於那斯達克籌資最高 1500 萬美元。