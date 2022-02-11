即使大幅升息呼聲不絕 Fed似乎仍採步步為營策略

幾位美國聯準會 (Fed) 官員在私下和公開場合都對聖路易斯 Fed 行長 Jim Bullard 大幅度升息的說法提出反駁，認為 Fed 可能一開始仍將採取步步為營的策略。

這些官員的言論顯示，市場可能錯誤地將 Bullard 的論點解讀為大多數 Fed 官員和領導層都有相同看法。

亞特蘭大 Fed 行長 Raphael Bostic 周四 (10 日) 在通膨報告發布後告訴《CNBC》，「我的觀點沒有改變」，今年升息 3 到 4 次，可能從升息 25 個基點開始。

在勞工部周四報告顯示消費者物價指數 (CPI) 同比上漲 7.5%，創下 40 年新高後，Bullard 表示，他預期在 7 月前升息 100 個基點「八九不離十」，包括可能一次升息 50 個基點，甚至可能在會議之間逕行宣布升息。

在他發表評論和債券殖利率飆升後，以往對通膨報告不屑一顧的美股大幅拋售。2 年期國債殖利率上漲 25 個基點，創 2009 年金融危機以來最大單日漲幅。雖然市場預期幾乎肯定 3 月升會息 50 個基點，但 Bullard 本人表示，他不確定會是如此。

周四稍晚，里其蒙 Fed 行長 Tom Barkin 在一次演講中表示，「必須說服我」有必要升息 50 個基點。並表示可能有機會，但並不是現在。

舊金山 Fed 行長 Mary Daly 在通膨報告發布後表示，升息 50 個基點「不是我的優先選擇」。

綜合這些 Fed 官員的論點，Fed 早已預期會看到一個糟糕的通膨數據，而 1 月的報告並不比預期的差很多。預計通膨要到年中才會有所改善，只有到那時如果還處於高點並不斷上升，並且對升息和資產負債表縮減沒有反應，這些官員才會想要加快緊縮步伐。

距離下次會議還有 5 周時間，其間還會發布另一份通膨報告，情況可能會發生變化。但即使在通膨報告發布後，Fed 主要官員仍繼續堅持漸進式地收緊政策。