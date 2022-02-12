期貨市場對緊急升息預期減緩 克魯曼認為Fed無須動用「休克療法」

美國 1 月通膨率暴衝，加上聯準會 (Fed) 鷹派官員的發言，令市場揣測聯準會 (Fed) 可能在 3 月一舉升息 50 個基點 (2 碼)、甚至召開非例行會議緊急升息，對此諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 (Paul Krugman) 表示，雖然 Fed 是該開始升息，但還無須動用休克療法，利率期貨市場對升息的預期也減緩，回到鷹派官員發言前的水準。

最近幾周，市場對 Fed 3 月一口氣升 2 碼而非 1 碼的揣測開始升溫，聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 的發言更拋下震撼彈。布拉德周四在 1 月消費者物價指數 (CPI) 報告公布後表示，不排除透過非例行會議緊急升息。

針對 Fed 可能的行動，克魯曼周五說，美國經濟顯然非常火熱，Fed 有責任讓經濟稍微冷卻，「但真正需要的絕對不是休克療法 (shock therapy)」。

他表示，通膨並未釀成危機，讓 Fed 決策官員在緊縮貨幣政策的時候可以較節制。「通膨沒有在美國經濟紮根的跡象，Fed 仍有空間引導美國經濟軟著陸，但必須開始行動。」軟著陸指 Fed 在平抑通膨的同時不至於經濟陷入衰退。

現任紐約市立大學教授的克魯曼補充說，目前較長期的通膨預期仍低於較短期數值，因此沒有必要對眼前的通膨感到恐慌。不過，Fed 需要「持續」升息，直到引發物價漲勢的潛在經濟過熱消退。

華爾街日報 (WSJ) 曾分析，Fed 若一口氣升息 2 碼相當於休克療法，意味著 Fed 認為市場沒有理解央行想傳達的訊息，或想藉此彰顯決策官員已經改變思路。Fed 可能在消費者和企業對未來通膨預期失控的情況下做出此決策。

利率期貨市場對緊急升息的預期稍降

布拉德周四談話後，聯邦基金利率 2 月合約報價曾下跌到 99.845，顯示透過非例行會議緊急升息的隱含機率為 30%。

不過根據周五最新行情，2 月合約報價回到 99.9，顯示利率為 0.10%，等於回到周四稍早的水準，當時美國勞工部已公布 1 月 CPI 年增率 7.5%、為近 40 年最高，而布拉德尚未發表談話。

布拉德不排除緊急升息的說法引發諸多揣測。(圖: AFP)

布拉德立場在 Fed 內部偏鷹派，今年有投票權。但目前在決策官員中除了少數絕對鷹派以外，中間派仍傾向在 3 月會議中升息 1 碼。