全球經濟見三大風險 凱基：資金避風港可瞄準高殖利率股

美國 1 月 CPI 年增 7.5%，創 40 年新高紀錄，市場揣測將加快美國升息，凱基投顧今 (14) 日指出，今年全球經濟出現三大風險，包括美國聯準會升息腳步逼近、地緣政治驅動通膨，以及企業獲利動能轉弱等，近期股市震盪難免變大，並使避險需求升溫，建議投資人可轉向高殖利率概念股，作為資金的避風港。

凱基投顧說明，全球經濟出現三大風險，首先是聯準會對於貨幣政策的態度已轉為加速緊縮，市場預期，今年聯準會升息幅度也由 3 碼提高至 5 碼，且於 3 月將正式鳴槍升息。

據往年聯準會首次升息前後半年經驗，美股 S&P500 往年的最大跌幅為 8-14%，本次的最大跌幅為 12%，已達滿足點區間；而 Nasdaq 本次最大跌幅已達 19%，更是超越往年的最大跌幅 13-18%。

但比對同期間台股表現，往年的最大跌幅為 14-26%，本次的最大跌幅僅 5%，尤其在面對升息利空下，股市的觸底時間通常會落於升息後的 1-2 個月內，凱基示警，不論空間和時間，均尚未達滿足點區。

其次，俄羅斯入侵烏克蘭的地緣政治風險逐漸加大，布蘭特原油今年以來已因此大漲近 2 成，儘管東歐地緣政治風險對台股沒有直接的影響，但油價大漲將引發通膨，進而帶動聯準會加速緊縮政策，地緣政治和聯準會升息的共伴效應，可能對股市造成進一步壓力。

此外，伴隨著過去兩年高基期和新冠肺炎疫情驅動的數位經濟動能退去，凱基投顧預期，今年上半年台股企業獲利恐將轉為衰退，目前市場共識預估仍是維持增長 6.3%、3.2%，隱含市場的樂觀預估值，將有下修空間。

凱基投顧認為，市場不確定性因素將推升避險需求，建議投資人可增持高殖利率概念股，作為股市波動下的最佳避風港。