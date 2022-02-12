〈能源盤後〉白宮示警 俄國隨時恐入侵烏克蘭 原油收登7年高點

在美國白宮警告俄國恐即將入侵烏克蘭之後，原油期貨價格周五 (11 日) 上漲，再創 7 年高點。

能源商品價格

3 月交割的 WTI 原油期貨價格大漲 3.22 美元或 3.6%，收每桶 93.10 美元，本周收高 0.9%，且為最近月 WTI 自 2014 年 9 月以來最高收盤價。

4 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 3.03 美元或近 3.3%，收每桶 94.44 美元，本周收高 1.3%，且為最近月 Brent 自 2014 年 9 月以來最高收盤價。

3 月交割的天然氣期貨價格下跌 0.5%，收每百萬 Btu 3.9410 美元，本周下跌 13.8%。

3 月交割的汽油期貨價格上漲 2.8%，收近每加侖 2.7386 美元，本周收高 2.2%。

3 月交割的熱燃油期貨價格上漲 3%，收每加侖 2.9109 美元，本周收高 1.3%。

市場推動力

美國白宮國安顧問 Jake Sullivan 表示，現在俄國隨時都有可能入侵烏克蘭，包括在北京冬奧舉行期間。在該評論後，原油延續強勁漲勢，本周轉為收高。

因國際能源署 (IEA) 月報警告，OPEC + 產量不足的跡象正在惡化，原油早盤已獲得提振走高。

ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 報告指出，周四美國通膨數據顯示，1 月消費者物價指數年增 7.5%，仍接近 40 年高位，Fed 需更積極收緊貨幣政策的壓力上升，可能會限制原油上漲。

在白宮對烏俄對峙狀況發出警告前，分析師表示，擔憂地緣政治僵局情緒的緩解恐無法持續。

Spartan Capital Securities 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 報告表示：「我們仍保持樂觀，且可能會在原油近期上漲至 100 美元的期間進行逢低買入。」

油田服務公司貝克休斯周五報告，本周美國石油鑽井平台數量增加了 19 座，達到 516 座，而天然氣鑽井平台增加了 2 座，達到 118 座。石油鑽井平台數量比去年同期增加了 210 座 ，而天然氣鑽井平台增加了 28 個。

