川普威脅對中國加徵50%關稅 美股震盪加劇

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-07 23:42

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美國總統川普周一 (7 日) 再次加碼對中國的關稅威脅，並宣布若中國未能撤回對美國商品的 34% 報復性關稅，美國將在 4 月 9 日起對中國加徵額外 50% 的關稅。

川普在社交媒體上發文表示，如果中國未在 4 月 8 日前撤回對美國商品的 34% 關稅，將從 4 月 9 日起對中國徵收額外 50% 關稅。這項新關稅將加在川普先前已經實施的 34% 關稅基礎上，此外還包括針對芬太尼販運問題所加徵的 20% 稅率。

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川普強烈表示，若中國不撤回報復性關稅，美方將立即暫停與中國的所有談判。他補充道，其他國家的談判將會立即展開。川普此番言論再次顯示出他在貿易政策上的強硬立場，這一政策已經引發全球股市的劇烈波動，並對市場產生了深遠的影響。

川普的關稅政策引發華爾街恐慌

隨著川普的強硬關稅政策，華爾街股市近期經歷劇烈波動。美股在周一的交易中再次大幅下跌，標普 500 指數在 2 月創下歷史新高後，已經下跌了超過 20%，這標誌著美股正式進入熊市區間，而道瓊工業指數也從去年 12 月的歷史新高附近下跌近 17%。

雖然在早盤交易中曾因為媒體報導川普可能考慮暫停關稅政策而短暫回升，但隨後白宮迅速否認這一報導，令股市再度回落。根據《CNBC》的報導，白宮經濟顧問哈塞特 (Kevin Hassett) 曾提到川普可能會暫停關稅，但白宮隨後對此澄清否認，並表示這只是市場上的謠言。

股市的這一波劇烈波動是由於投資人對川普政府大規模徵收關稅的計畫感到恐慌。川普宣布的關稅政策已經讓美國股市遭遇重創，標普 500 指數和道瓊斯指數在上周兩個交易日內合計損失近 5 萬億美元，並且市場情緒非常低迷。

美股主要指數周一走勢震盪，截稿前，道瓊工業指數跌逾 600 點或近 1.7%，那斯達克綜合指數跌逾 130 點或近 0.9%，標普 500 指數跌近 1.2%，費城半導體指數漲近 0.8%。

美國關稅戰進一步升級

川普的關稅戰對全球市場的衝擊正在擴大，特別是對中國的貿易政策。上周川普宣布將對所有進口美國商品徵收高額關稅，其中包括對中國進口商品的額外關稅。這一消息引發中國的強烈反應，並促使中方對美國商品進行報復。中國政府計劃在川普加徵的新關稅生效之後，對美國商品徵收高達 34% 的關稅。

儘管如此，川普強烈表示，關稅戰將繼續進行，直到美國解決與中國的貿易逆差問題。他在週日的記者會中表示，投資者必須承受關稅帶來的後果，並明言在美國貿易逆差問題得到解決之前，將不會與中國進行談判。

貿易戰不確定性烏雲密布

川普的關稅政策不僅讓股市承受重壓，也讓全球貿易關係進一步緊張。隨著川普對中國的威脅升級，市場對未來貿易局勢的擔憂愈加劇烈。