宏碁董座1月斥逾300萬元 加碼自家股票100張

品牌大廠宏碁 (2353-TW)1 月在半導體供貨問題逐漸舒緩下，單月營收創下近八年同期新高，董事長暨執行長陳俊聖也持續力挺自家營運、加碼持股，根據公開資訊觀測站資料，陳俊聖 1 月透過旗下木實投資再加碼自家持股 100 張，估斥資逾 300 萬元。

依宏碁 1 月股價平均價格 30.09 元推算，陳俊聖 1 月砸下 300.9 萬元加碼自家持股。

陳俊聖近年持續買進自家持股，展現高階經理人與企業經營同進退的經營理念，統計去年陳俊聖就透過旗下木真投資、木實投資，全年共計加碼約 1536 張持股，換算下來砸下逾 4400 萬元，此外，宏碁今年度也啟動員工持股信託制度，協助員工累計長期財富，並共享營運紅利。

營運方面，宏碁 1 月雖然受季節性因素影響，單季營收下滑 14.8%，達 251.58 億元，不過仍年增 7.1%，創下近八年同期新高，也反映整體半導體供貨逐漸舒緩，但宏碁示警，物流仍持續為營運瓶頸，至少還有一季缺口待解決。

從宏碁各產品線觀察，1 月整體需求續強，其中，桌上型電腦營收成長幅度最大，年增幅高達 40.7%，電競事業營收也年增 28.7%，而 1 月整體非筆電、顯示器事業營收比重也攀升至 19%，較去年同期 16.1% 大增 2.9 個百分點，反映多元布局策略持續發酵。