〈紐約匯市〉美警告俄國恐隨時入侵烏克蘭 美元上揚 周線收紅

地緣政治風險帶動市場避險需求下，美元兌一籃子主要貨幣周五 (11 日) 勁揚。美國國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 警告俄羅斯可能隨時入侵烏克蘭，包括冬奧期間，仍在烏克蘭的美國公民應在接下來 24 到 48 個小時內離開，俄國入侵可能從空襲開始，屆時難以撤離。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.219%、回到 96 之上，本周周線收高。

歐元兌美元貶值 0.71% 至 1.1346 美元。歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 稍早受訪時表示，現在升息無法抑制歐元區創紀錄的通膨率，只會傷害經濟。

CIBC 資本市場外匯策略部門主管 Bipan Rai 說，蘇利文發言直接帶動美元升值，再加上美國公債和日圓等避險資產上漲，顯示市場愈來愈擔心俄國入侵的可能性，「這絕對是避險走勢。」

蘇利文談話前，美國總統拜登在白宮戰情室與大西洋彼岸領導人舉行秘密視訊會議，希望盟國在局勢惡化下團結一致。

蘇利文說，目前還不清楚俄國總統普丁是否確實下達發動入侵的指令，預料拜登很快會就這場危機和普丁通話。

投資人也正在消化最新消費者信心數據。密大統計的 2 月消費者信心指數意外下降到 11 年低點，因消費者預料短期內通膨將持續升溫。

富國證券貨幣策略師 Erik Nelson 表示，市場對美國升息前景的各種揣測，讓美元本周走勢瘋狂，外匯市場未來走勢難以判斷。他說：「我認為短期內會是盤整行情，可能是歐元下滑，美元對多數貨幣上揚。」

英鎊在升息預期支持下保持升勢，英鎊兌美元周五升值 0.2% 至 1.3577 美元，周線連續第二周收紅。目前市場預期，英國央行 (BOE) 將在接下來到年底前再升息 150 個基點。

俄羅斯盧布周五重挫 2.9% 至 77.2 盧布兌 1 美元，料創下 2020 年 3 月疫情爆發以來最貶幅。

截至周六 (12 日) 台灣時間約 6:00 價格：