烏克蘭危機刺激小麥、玉米價漲 通膨和中東政局引發關注

俄羅斯和烏克蘭是小麥和玉米出口大國，俄烏局勢緊張，可能導致糧價進一步上漲，使通膨和中東地區的政治穩定再度受到矚目，目前中東國家的糧價指數日益逼近 2011 年阿拉伯之春的高點。

指標性的芝加哥期貨交易所 (CBOT) 玉米期貨，最近期合約目前盤旋在每蒲式耳 6.20 美元，較一年前上漲 10%，CBOT 小麥期貨目前約為每蒲式耳 7.60 美元，約比一年前上漲 20%。

小麥期貨過去三年來走勢。

地緣政治危機是帶動農作物近期上漲的因素之一，小麥期貨價 1 月底一度漲至每蒲式耳 8.30 美元，逼近九年高點。

俄羅斯 2014 年 3 月占領國際認定為烏克蘭領土的克里米亞半島時，國際小麥價格曾在兩個月內飆漲逾 20%。

俄羅斯出口的小麥在全球市場占 20%，是全球小麥出口第一大國，烏克蘭以 10% 居第五。

烏克蘭也生產大量玉米，在全球玉米出口市占率超過 10%，同時還是大麥和葵花子油重要供應國。

中東地區仰賴俄烏進口小麥

俄烏衝突對中東和北非將是一大打擊，該區域是全球最大小麥消費國，但因為氣候乾燥、水源有限，極度仰賴進口，這當中又以埃及的小麥進口需求最高，60% 從俄國進口、近 30% 來自烏克蘭。

中國身為全球最大玉米進口國，也預料會受到影響。烏克蘭有 30% 出口目的地是中國，主要用途是養豬的飼料。

俄羅斯農業地帶集中在鄰近烏克蘭邊境的西南方，而烏克蘭中部和南部的大批肥沃土壤，則盛產小麥和玉米，這些穀物須經由黑海港口進出口，西方國家為了制裁俄羅斯，可能限制農作物出口。

美國指控俄軍隨時可能入侵烏克蘭。(圖: AFP)

全球小麥和玉米收成原本就不寬裕。由於高溫和乾旱，美國和加拿大 2021-2022 年小麥收成看跌，全球小麥庫存預估降到三年低點。

玉米也面臨類似困境，全球第二大出口國巴西正在和乾燥、炎熱的天氣奮戰，分析師多次下修 2021-2022 年的玉米收成預估。

此外，由於烏克蘭出口大減，中國預料會增加採購美國小麥。

食品價格對新興市場影響特別大

食品價格飆漲，將直接打擊家庭財務，對新興經濟體尤其是如此。

高農作物價格可能讓中東局勢動盪，根據聯合國糧農組織 (UAO) 上周公布的統計，1 月糧價指數較 12 月上漲 1.1% 至 135.7 點，而中東地區的糧價指數正朝 2011 年 137.6 點的空前高點邁進，那一年爆發「阿拉伯之春」，部分原因和民眾不滿麵包價格飆漲有關。

中東地區糧價日益接近阿拉伯之春的水準。(圖: AFP)

糧價上漲、加上油價飆升，也讓各國央行面臨更沉重的物價上漲，如果促使央行更強力收緊貨幣政策，就有可能讓全球經濟疫情後的復甦面臨風險。