日本央行預告下週一出手無限量購債 遏制殖利率上升

日本央行 (Bank of Japan) 週四 (10 日) 傍晚宣布，將從下週一 (14 日) 起以 0.25% 的固定殖利率無限量購買新發行的 10 年期公債。這是 2018 年 7 月以來，日本央行首度展開此類操作，凸顯防止全球殖利率上升造成過度推高日本國內借款成本的決心。

具有指標性的 10 年期日本公債殖利率，昨 (10) 日一度升至 0.23%，接近日本央行 10 年期公債 0% 殖利率曲線定錨目標的理想波動區間正負 0.25%，日本央行也因而採取行動來抑制利率上升。

此次日本央行事先預告的作法也相當罕見，遏制外界猜測其利率政策將走向正常化的意味濃厚。

日本央行提到，考量目前 10 年期公債殖利率的走向，要藉此方式來確實達成 0% 水準的操作目標。

這回日本央行之所以採取如此大動作，其實有跡可循，近來歐美國家的貨幣政策出現轉變，市場預測美國聯準會在今年很可能升息 3 次，外界也因而猜測日本央行貨幣政策將走向正常化；還有 10 年期日本公債殖利率在昨 (10) 日一度升至 0.23%，出現日本央行 2016 年 1 月宣布負利率政策以來的高水準，都是迫使日本央行出手的可能原因。

10 年期日本公債殖利率若突破日本央行的 0.25% 防線，將導致貨幣寬鬆效果薄弱，而此時以固定殖利率無限量購債的方式也就派上用場。日本央行在導入殖利率曲線控制之時、也同時採用了這項購債方式，截至目前為止已實施過 7 次，且每此都有發揮預期效果。