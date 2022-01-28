IMF：日本殖利率目標應選定期限較短公債 以利寬鬆舉措持續

國際貨幣基金 (IMF) 週五 (28 日) 公布日本經濟分析報告，IMF 認為日本央行應檢討當前 0% 的 10 年期公債殖利率曲線定錨目標，建議將對象改為期限較短的公債，貨幣寬鬆政策才能長久，也建議消費稅增稅或加強資產課稅來維持財政健全。

IMF 的報告書中表示支持日本央行的貨幣寬鬆政策，但也認為應該採取更進一步作為，才能提升財政永續的可能性。

例如在殖利率目標方面，可轉換至比 10 年期更短的公債，讓殖利率曲線轉趨陡峭。IMF 認為這不僅能讓對經濟活動重要性高的中短期債券殖利率控制在較低水準，而且在貨幣寬鬆政策走向長期化的過程中，也能減輕對金融機構收益造成的影響。

不過 IMF 也提醒，在採取如此行動時，必須慎重實施並進行良好溝通，才不會讓金融機構誤以為日本央行將收緊寬鬆政策。

此外，如果日本接下來的通膨走勢仍維持和緩，IMF 也建議日本央行應將利率調升當成第一選項。再者，日本央行在 2016 年推行新型量化 / 質化貨幣寬鬆政策 (QQE)，為了達成 2% 通膨目標採取「超調 (Overshoot) 型承諾」，針對這方面， IMF 認為如果和貨幣基數 (Monetary Base) 分離，應該能簡化與市場的溝通。

財政方面，日本的支出預算不斷膨脹，IMF 建議追加預算的用途，應該用在像是疫情這類突發性、且造成大規模衝擊的相關措施上。

以稅收占國內生產毛額 (GDP) 比例來看，日本在七大工業國組織 (G7) 比例偏低，為了讓財政健全，IMF 建議日本藉由調升消費稅、廢除住宅用地相關優惠，或將個人綜合所得稅的扣除額調整至合理水準等，來增加政府稅收。