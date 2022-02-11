卡車司機示威癱瘓美加邊境交通 本田宣布加拿大1產線停工

加拿大本田 (Honda Canada) 於週四 (10 日) 稍晚時宣布，因美加邊境的橋梁交通癱瘓，該公司設在加拿大安大略省 Alliston 的汽車組裝工廠，其中一條生產線計畫從 11 日起停止運作。

加拿大本田發言人 John Bordignon，週四在一份聲明當中指出，由於狀況仍然不穩，他們正在監測美加兩國之間的運輸中斷情形，也將根據需要來進行生產調整；但有關該公司在美國境內的任何一座汽車工廠，在目前都沒有減產計畫。

本田的 Alliston 工廠，目前有生產 Civic 和 CR-V 等車款。

美加邊境的橋梁交通之所以癱瘓，原因在於加拿大的跨境卡車司機要求該國政府取消疫苗強制令，而發起了抗議活動。數量龐大的卡車集結在美加邊境橋梁，導致兩國間的交通癱瘓。

日前白宮就針對這個嚴重問題表示，此舉恐危及汽車和農產品的供應鏈；另外加拿大央行也警告示威時間若持續拉長，將傷害到加國經濟。而幾家國際性的汽車大廠像是福特、豐田、Stellantis 也都表示生產作業已受到干擾。

情緒激憤的加拿大卡車司機，在這次抗議活動當中從渥太華開始集結並擴及多處，也造成連通溫莎和美國底特律的大使橋 (Ambassador Bridge) 交通癱瘓。該橋樑是北美最繁忙的跨境路線，約占美加貿易的 25%，主要載運商品包含汽車及相關零件、以及農產品等。