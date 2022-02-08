穆迪：美國Fed升息恐打擊高度美元化的新興市場銀行

國際信評機構穆迪 (Moody’s) 在週一 (7 日) 表示，拉丁美洲和歐洲新興國家的銀行最容易受到發展中經濟體美元化的衝擊，在美國貨幣政策收緊的情況下，將使這些國家容易面臨本幣貶值和提款增加的情況。

穆迪表示，美國聯準會 (Fed) 升息可能會使流入新興市場的資本放緩，因而削弱各國貨幣和經濟成長，並可能引發高度美元化銀行的信貸風險。

穆迪分析師在報告中指出，當本地貨幣大幅貶值時，資產負債表上擁有大量外幣貸款和存款的銀行，就會容易面臨信貸損失激增，以及獲利能力和流動性的壓力。

沒有進行避險的借款人要償還外幣貸款變得更加困難，存戶更傾向撤回資金。如果中央銀行沒有足夠的外匯儲備來救助美元短缺的銀行，那麼在危機發生的時候，高度美元化也將會威脅到金融穩定。

穆迪指出，拉丁美洲、新興歐洲國家和前蘇聯國家的銀行美元存款比例最高，但在亞太地區相對較低，在非洲則適中。波斯灣國家有較高的風險，但是雄厚的外匯存底有助抵消相關風險。

在持續貶值和高通膨下，烏拉圭本地貨幣披索 (Peso) 以 74% 的美元存款比例，排名穆迪美元化國家名單中的第一，並且這樣的趨勢恐怕將持續下去。

土耳其也正在努力應對高通膨和貨幣貶值的問題，到 2022 年底，該國美元存款比重預期將上升至 65%，高於 2020 年的 47% 和去年的 63%。

穆迪表示，個人存戶繼續將大部分本幣存款兌換成外幣，主要是美元，以保護他們的儲蓄免受貶值和通貨膨脹的影響。